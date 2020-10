Kim Hendry (til venstre) og Jesper Stade mener, at for mange bilister kører for stærtk gennem Store Lyngby. Bilen på billedet har ikke noget med historien at gøre. Foto: Martin Warming

Fartbøller spolerer idyllen: - Det er mere sikkert at cykle rundt inde i København

Store Lyngby-borgere er trætte af fartbøller, der drøner gennem den lille landsby. Politiet afviser at stille fotovogn op

Hillerød - 08. oktober 2020 kl. 17:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Mange bilister kører alt for stærkt gennem den lille landsby Store Lyngby. Det mener i hvert fald Kim Hendry og Jesper Stade, der begge bor i byen. Den høje fart gør det utrygt for borgerne, mener Jesper Stade, der bor midt i byen på Store Lyngbyvej med sin familie. Han tør ikke lade sin datter cykle alene til og fra skole på grund af de fartglade bilister.

"Det er specielt om morgenen og om eftermiddagen, der bliver kørt for stærkt, og det er jo på de tidspunkter, børnene skal til og fra skole. Det skaber virkelig usikkerhed blandt de bløde trafikanter, og vi har jo ingen cykelstier i byen," siger den bekymrede far, der samtidig fortæller, at mange børn og voksne vælger at cykle på fortovet - simpelthen fordi de ikke tør køre ude på vejen.

Tør ikke lufte hunden Også Kim Hendry, der bor på Holmegårdsparken i Store Lyngby, har fået nok af bilister, der glemmer at slippe foden fra speederen, når de kører gennem byen.

"Jeg vil påstå, at to tredjedele af dem, der kommer kørende ad Skævingevej fortsætter med 80 kilometer i timen, når de kører ind i byzonen," fortæller Kim Hendry, der helt har opgivet at lufte sin hund på vejen.

"Selv om der er fortov på begge sider af vejen, så tør jeg ikke længere at gå tur med hunden ude på Skævingevej. Bilisterne kører simpelthen alt for stærkt, og jeg er bange for, at det bare er et spørgsmål om tid, før det går galt," siger han.

Politiet kan ikke måle Kim Hendry har forsøgt at få politiet til at sende en fotovogn forbi Store Lyngby for at måle farten, men det kan tilsyneladende ikke lade sig gøre.

Ifølge politiet kan de af tekniske årsager ikke måle farten på den strækning på Skævingevej, som Kim Hendry mener, der er alt for mange, der kører for stærkt på. I svaret fra politiet, som Hillerød Posten har set, står der blandt andet, at der skal være en lige strækning på mindst 150 meter, før politiets udstyr kan måle farten på et køretøj. Og det er der, ifølge politiet, ikke på den strækning, som Kim Hendry taler om.

Og så er der i øvrigt heller ikke plads til en fotovogn på Skævingevej, mener politiet.

"Selve Skævingevej er så smal, at hvis vi parkerer vores ATK-bil (Automatisk Trafik Kontrol, red.), så vil det skabe farlige situationer, når folk skal lave forbikørsel af vores bil, da der er en enkelt vognbane i hver retning," står der blandt i i svaret til Kim Hendry.

Kim Hendry har derfor foreslået, at politiet parkerer på en sidevej og trækker deres måleudstyr ud på Skævingevej, men det kan heller ikke lade sig gøre, svarer politiet.

"Hvis vi parkerer "rundt om hjørnet", vil det skabe farlige situationer for den svingende færdsel," skriver politiet, der samtidig er bange for, at det udstyr bliver stjålet, hvis de parkerer for langt væk fra det.

Lovløse strækninger? Men hvad gør man så, spørger Kim Hendry.

"Vil det så sige, at der i princippet er lovløse vejstrækninger rundt omkring i landet, hvor politiet af tekniske eller praktiske årsager ikke kan måle farten? Det forstår jeg simpelthen ikke," siger Kim Hendry.

Nordsjællands Politi foreslår samtidig i brevet til Kim Hendry, at han tager fat i kommunen og hører dem om mulighederne for at sætte nogle hastighedsnedsættende foranstaltninger op i Store Lyngby. Men den løsning tror Kim Hendry ikke meget på.

"Der bliver bygget cykelstier alle steder inde i Hillerød, men der er ingen planer om at lave noget herude," siger han.

Sikre inde i København Og Jesper Stade tror heller ikke at hastighedsnedsættende foranstaltninger i Store Lyngby står øverst på kommunens prioriteringsliste.

"Vi har været i dialog med kommunen om nogle hastighedsnedsættende foranstaltninger på Store Lyngevej, men det tyder ikke på, at det bliver til noget foreløbig," siger han.

Ifølge Jesper Stade er det både varevogne, personbiler og lastbiler, der kører for hurtigt.

"Vi flyttede til Store Lyngby fra København for et par år siden, men jeg synes, at det var mere sikkert at cykle rundt inde i København. Det er som om, at bilisterne viser mere hensyn i København end herude," siger han.

"Problemet ville jo være løst, hvis folk bare kører pænt og overholder hastighedsgrænserne. Det er billigere for både dem selv og for samfundet," slutter Kim Hendry, der håber, at han ned sit opråb her i avisen kan få bilisterne til at lette foden lidt fra speederen, næste gang de kører gennem Store Lyngby.

Svar fra politiet Vi har spurgt Nordsjællands Politi, om de ville deltage i et interview, men politiet vil kun svare skriftligt på vores spørgsmål.

Vi har derfor sendt tre spørgsmål på mail til politiet, som du kan se svarene på herunder (spørgsmålene står med kursiv). Det er vicepolitiinspektør Steffen Østergaard, der er leder af Nordsjællands Politis Færdsels- og Hundecenter, der har svaret.

I skriver i brevet til Kim Hendry, at det af tekniske årsager ikke kan lade sig gøre at måle farten på den omtalte strækning i Store Lyngby. Betyder det i princippet, at der er strækninger rundt omkring i landet, der er 'lovløse' - hvor I altså ikke har mulighed for at måle farten?

"Der er strækninger, hvor det ikke er muligt at måle ved hjælp af ATK. Det skyldes dels, at der stilles særlige krav til vejens beskaffenhed, det kan være vejbredde, svingende trafik og oversigtsforhold, for at sikre, at målingerne er brugbare. Desuden er der i nogle tilfælde ikke er plads til, at vi kan parkere ATK-bilen på forsvarlig vis og heller ikke kan benytte en trefod til måleudstyret og så parkere bilen 'rundt om hjørnet'".

Kim Hendry mener, at det vil have stor betydning, hvis I viser flaget i Store Lyngby. Findes der ingen andre muligheder end en ATK-vogn? Og hvorfor har I i givet fald ikke tilbudt ham det som alternativ?

"I den aktuelle henvendelse bad borgeren om en ATK-måling, som desværre ikke er muligt på den givne strækning. Da vi svarede borgeren, koncentrerede svaret sig om den konkrete efterspurgte måletype. Her fik vi ved en beklagelig fejl desværre ikke gjort opmærksom på, at en hastighedsmåling med brug af laserudstyr kunne være et alternativ. Vi vurderer løbende anmeldelser og tip om Skævingevej og sammenholder dem med analyser og kommunale hastighedsmålinger. Her vil borgerens henvendelse også indgå som en del af den samlede prioritering af færdselsindsatsen for den samlede politikreds".

Hvad kan Kim Hendry - og de andre borgere i Store Lyngby - nu gøre? Skal de bare acceptere, at der er for mange, der - ifølge dem - kører for stærkt gennem byen?

"Når vi prioriterer færdselsindsatserne i politikredsen, sker det blandt andet ud fra analyser af uheldsstrækninger, anmeldelser og oplysninger fra borgere samt vores egne og kommunale hastighedsmålinger. Derfor er det vigtigt, at borgerne fortsat gør opmærksom på udfordringer med for høj hastighed, så de oplysninger kan indgå i vores fremtidige analyser og prioriteringer. Det kan gøres via 114 i de tilfælde, hvor der køres for stærkt "her og nu" og via "Tip Politiet" på www.politi.dk for mere overordnede henvendelser".

