Se billedserie Skolepatruljerne er sat på, så børnene fra Byskolen skal passe ekstra godt på, når de skal over vejen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Farlig vej bremser skolepatruljen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farlig vej bremser skolepatruljen

Hillerød - 07. juni 2019 kl. 06:14 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge stoppede Frederiksborg Byskole med at have skolepatrulje i området ved boldbanerne.

Det er trafikken på Carlsbergvej, der har bremset byskolens skolepatruljer, som nærmest er gjort overflødige af den midlertidige lysregulering - én i hver kørselsretning - med konstant ensrettet trafik og biler i kø, der suser hen over fodgængerovergangen. Årsagen til de trafikale omstændigheder er det omfattende byggeri i området, der stiller sig i vejen for tosporet biltrafik.

- Vi har set børn fra de helt små klasser tage chancer, når de skal over vejen, og i den alder har børn jo ikke altid helt overblik over, hvad der kan ske. Da jeg mandag morgen stod og vurderede situation, kom jeg til den konklusion, at det er bedst at lukke skolepatruljerne helt ned. Skolepatruljerne er nærmest overflødige nu, og lukningen af dem gælder frem til slutningen af august, fortæller Susie Cowan, der er skolepatrulje-koordinator på Byskolen samt koordinerende på hele trafikområdet for skolerne i Hillerød Kommune.

Susie Cowan skriver på Byskolens hjemmeside, at »som skole tager vi trafiksikkerheden omkring Byskolen alvorligt, men som trafikken er lige nu, kan vores skolepatruljer ikke arbejde optimalt i de nuværende omgivelser, og det kan blive rigtigt farligt for alle parter.«

Alle forældre er desuden underrettet via skoleintra, og Susie Cowan håber at forældrene derhjemme

tager en snak med børn om deres skolevej netop nu og sørger for at der er en forståelse for, hvordan man sikkert kommer over vejen.

- Det kan være en god idé eventuelt selv at følge sit barn i skole en dag og gå over vejen sammen, uddyber hun.

De børn fra 6.- og 7. klasserne, der går skolepatrulje har udvist forståelse for situationen og håber på en ny chance efter sommerferien. Det bliver så dog først fra udgangen af august, men Susie Cowan forsikrer alle om, at skolepatruljerne kommer igen, da de spiller en stor rolle for at sikre skolevejen på den befærdede Carlsbergvej.

- Inden det her skoleår slutter fredag 28. juni holder vi lige en festlig afslutning for de børn, der har gået skolepatrulje, fortæller Susie Cowan.

Efter sommerferien vil der sammen med NSJ Politi og Hillerød Kommune blive foretaget vejsyn, og derudfra tages der stilling til, hvordan den fremtidige drift skal se ud.