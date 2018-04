Far og søn var en tur i byen på Café Hoe i februar. Det endte med et overfald på dørmanden og en varetægtsfængsling, og nu en dom for vold. Foto: Janne Mulvad

Far og søn overfaldt dørmand

En 18-årig mand skal fire måneder i fængsel efter et overfald på en dørmand. Og hans far, en 48-årig mand, som var med i overfaldet, skal tre måneder i fængsel. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Far og søn var tiltalt for vold begået på Café Hoe i Slotsgade i Hillerød den 10. februar omkring klokken 2 om natten. Stedets dørmand var både blevet slået med slag og spark i hovedet og på kroppen, og slået i hovedet med en flaske, lød tiltalten.

Begge nægtede sig skyldige. Men eftersom en del af overfaldet var optaget på diskotekets videoovervågning og en række vidner havde set resten, blev far og søn fundet skyldige.

Det var blandt andre dørmanden selv, en bartender og gæster, der vidnede, og kunne fortælle, at det hele begyndte, da en af den 18-åriges venner var faldet i søvn og lå og sov ved et bord. En gæst gjorde bartenderen opmærksom på, at der lå en mand og sov, og bartenderen fik dørmanden til at føre den trætte mand ud af Café Hoe.

Det gjorde den 18-årige mand stærkt ophidset, og han kaldte den anden gæst for stikkersvin. Det fik dørmanden til også at forsøge at få den 18-årige ud, men han var stærk modvillig.

Resten af forløbet kan ses på videooptagelserne, som ifølge retten klart gengiver, hvad der skete. De viser, hvordan dørmanden tager den 18-årige i kraven og fører ham mod udgangen, hvor han skubbes op mod en væg. Pludselig kommer den 48-årige far bagfra, og tager med begge hænder fat i dørmandens trøje og trækker ham væk fra sønnen. Dørmanden vælter omkuld på gulvet sammen med faderen, der fortsat har fat i dørmandens trøje, så han ikke kan rejse sig.

Det næste der sker er, at den 18-årige løfter en flaske højt over hovedet og slår flasken i hovedet på dørmanden, dog uden at flasken knuses. Mens faderen holder dørmanden fast, så han ikke kan rejse sig fra gulvet, slår sønnen ham mindst to gange i hovedet. To gange forsøger dørmanden at rejse sig, men bliver holdt fast.

Efter overfaldet bliver dørmanden undersøgt på akutklinikken på Glostrup Hospital, hvor det bliver konstateret, at han har sår i baghovedet. Både far og søn blev varetægtsfængslet senere samme dag.

Overfaldet på dørmanden skete bare ti dage efter, at den 18-årige fik en betinget dom for to tilfælde vold begået i maj 2017. Men denne gang slap den 18-årige ikke med en betinget dom - Retten i Hillerød valgte at taksere overfaldet til fire måneders fængsel til den 18-årige mand, og heri er den betingede dom indlagt.

Faderen har ingen tidligere domme, så han slap med tre måneders fængsel. Retten lagde vægt på, at overfaldet er udført i forening, og at det gik ud over en dørmand, der var på arbejde, fremgår det af domsbogen.