Efter at 25 børn tidligere på ugen blev sendt hjem fra Eventyrhuset har der været skiftende udmeldinger til forældrene om, hvordan de skulle forholde sig. Foto: Allan Nørregaard

Far kritiserer: Coronahjemsendelser er overreaktion

Kan det passe at covid-19 i en børnehave kan sende hele familier i isolation? Ja, lyder det fra Hillerød Kommune. Forælder kalder det en overreaktion.

Hillerød - 05. februar 2021 kl. 09:06 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Da nyheden om, at en virusvariant kunne være i omløb på to børnehavestuer i daginstitutionen Eventyrhuset i Sophienborg i begyndelsen af ugen spredte sig blandt forældrene til 25 hjemsendte børn, skabte det forvirring og uro.

Læs også: Falsk alarm i børnehave

Mandag aften fik forældrene besked på sms om, at et barn på en af børnehavestuerne var nær kontakt til en coronasmittet, og at både børn og voksne, der havde været i nær kontakt med barnet, skulle hjemsendes, isoleres og testes på dag 4 og 6. »I skal isolere jeres barn fra familien eller isolere hele familien«, stod der i sms'en.

Dagen efter stod det klart, at forælderen var smittet med en virusvariant, formentligt den såkaldte engelske variant, og beskeden blev derfor nu, at børnene først kunne komme tilbage i børnehave 14 dage efter eventuel smitte, altså mandag den 15. februar.

Indtil da skulle børnene gå i isolation - og dermed også mange forældre, da børnehavebørn naturligvis ikke kan være isoleret alene.

- Hvis du er nær kontakt, skal du ikke være sammen med nogen. Men når man er et lille barn, kan man jo ikke være alene, så mindst en voksen skal gå i isolation sammen med barnet, siger Hella Obel, som er Hillerød Kommunes ældre- og sundhedschef. Hun kan ikke kan sætte præcis alder på, hvornår et barn kan isoleres uden en forælder.

- Jeg tror, man skal være ret stor, før man kan formå at være helt alene, få serveret maden ved døren og så videre, siger hun.

Hendes erfaring er, at nogle familier klarer sig ved at dele huset op, gøre meget rent og lade den voksne, der ikke er isoleret, om at sørge for mad.

- Andre er så privilegeret, at de har et sommerhus eller kan låne et, eller kan tage hen til nogle bedsteforældre. Kan det slet ikke lade sig gøre, har vi jo isolationsfaciliteter. Det, der gør det her mere særligt var den retningslinje om, at det skulle være i 14 dage, siger Hella Obel.

Frygt for jobbet Og sådan begyndte ugen for familierne i Eventyrhuset. En far tog hul på sin sommerferie for at være hjemme hos sit barn, men fik også besked af sin arbejdsgiver om, at hvis han er ikke på arbejde på mandag den 8. februar, ville han blive fyret. Og børnehavens kommunikationsplatform, Aula, blev snart rødglødende af beskeder frem og tilbage om, hvordan man skulle forholde sig, og om det virkelig var rigtigt, at familierne nu var tvunget til at isolere sig i 14 dage, fortæller en af forældrene, Morten Paaske.

Han kalder det for en overreaktion fra Hillerød Kommunes side at bede om at familierne isolerer sig, fordi en forælder til et barn i insitutionen er smittet.

- De gambler med folk, der sidder hjemme, og har siddet hjemme de sidste dage. Folk som er maskinfører på en traktor eller går på et lager med ganske få kolleger og skal blive hjemme fra det. Selvfølgelig skal vi gøre noget ved corona, men vi skal også have proportionerne i orden, siger han og fortsætter:

- Min søn er nær kontakt og sendes hjem i 14 dage. Jeg er jo stadig 4. led, jeg skal da ikke sendes hjem i isolation, siger han.

- Hvis man regner lidt på det, så er det 120 mennesker, der skal isoleres i 14 dage. Det er 1680 karantænedage, siger han, som undrer sig over, at man ikke blot beder forældrene om at skynde sig at få testet deres børn, så de kan være tilbage i institutionen efter få dage.

Ændrede retningslinjer Hillerød Kommune oplyser, at man valgte at reagere så stærkt, fordi barnet havde symptomer som udviklede sig i løbet af mandagen. Så selv om barnet ikke havde en positiv test, blev det vurderet som sandsynligt, at det var smittet af sin forælder, og dermed blev de andre børn opfattet som nære kontakter. Da det næste dag stod klart at det var en virusvariant, barnet kunne være smittet med, udløste det den lange karantæneperiode på 14 dage.

Onsdag ændrede sundhedsstyrelsen pludselig retningslinjer, og de 14 dage blev lavet om til en retningslinje om, at de nære kontakter skal være i selvisolation, til man har en negativ test på 4. dagen og 6. dagen for eventuel smitte - uanset, om der er tale om den ene eller anden variant af covid-19.

Vil stoppe smitte Senere onsdag fik forældrene den nye udmelding fra Hillerød Kommune om, at de 14 dage ikke længere var gældende.

- Det er selvfølgelig forvirrende, når man er midt i et forløb, og der er givet en besked om, hvordan det skal håndteres. Men vi skal jo følge de justerede retningslinjer, der kommer, siger dagtilbudschef Rikke Pihl Terkelsen.

Hun mener ikke, at kommunen har overreageret med sin smitteopsporing.

- Vi agerer efter de anvisninger, som sundhedsmyndighederne giver os. Og vores vigtige opgave er jo at medvirke til at minimere smittespredning. Det har det været lige siden foråret. Vi har haft et enkelt tilfælde i Hillerød, hvor smitten spredte sig, og udover det, har vi hurtigt fået stoppet smitten i vores dagtilbud, og det vil vi rigtig gerne blive ved med, siger hun.

Det var daginstitutionen Gartneriet, som henover jul blev ramt af smitte, og institutionernes afdelinger endte med at være helt lukket i en periode i januar for at standse udbruddet.

Falsk alarm Torsdag eftermiddag fik forældrene til de 25 børn en ny henvendelse fra Hillerød Kommune. Her kunne dagtilbudchef Rikke Pihl Terkelsen fortælle, at det barn, hvis forælder er smittet med en virusvariant, er blevet testet negativ i 2. test.

Dermed kan alle børnene og de voksne komme tilbage i Eventyrhuset i dag, fredag.

Dagtilbudschefen beklager i brevet til forældrene forløbet.

- Forløbet har været lidt specielt, fordi vi har været nødsaget til at komme med forskellige meldinger undervejs. Det skyldes, at I først fik besked om smitte, dernæst at der var tale om smitte med en variant. Undervejs ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjer ift. varianter, og nu kan vi altså melde ud at vi kan modtage alle hjemsendte før, end først antaget. Men - verden er jo ret foranderlig i disse tider, og vi glæder os over at der ikke er sket smittespredning, skriver hun.

