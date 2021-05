Fangekoret giver koncert i Hillerød

Arrangørerne kalder koncerten med Fangekoret for "en enestående mulighed". Pressefoto

Populært fangekor synger i Royal Stage

Hillerød - 23. maj 2021 kl. 14:39 Kontakt redaktionen

Hillerød Inner Wheel og Præstevang Kirke er gået sammen om en velgørenhedskoncert med Fangekoret søndag 30. maj klokken 14.30.

Men coronarestriktionerne var lige ved at forpurre planerne, da der var pladsmangel i kirken. Men Royal Stage reddede koncerten, fortæller Birgitte C. Mørck, som er præsident for Hillerød InnerWheel, i en pressemeddelelse:

"Heldigvis får vi hjælp af Royal Stage i en prekær situation, så nu flytter vi koncerten til Royal Stage - og vi kan godt love en uforglemmelig, dejlig og rørende koncert. Det er én af mine gamle drømme, som vi får lov at føre ud i livet: Fangekoret synger fantastisk," udtaler hun.

Fangekoret startede i Vridsløse Statsfængsel og består af indsatte fra fængsler landet over. I de sidste 12 år er det bl.a. blevet til 500 kirkekoncerter, og der er ifølge pressemeddelelsen rift om koret: Faktisk er der to års ventetid på at få besøg af Fangekoret, så det er ifølge arrangørerne "en enestående mulighed, der bydes på i Hillerød".

Fangekoret, som ledes af Louise Adrian, har netop været samlet i Esbjerg for at øve til koncerten i Hillerød, og repertoiret byder bl.a. på sange, som korsangerne selv har skrevet, og teksterne handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger.

Coronapas Det kræver coronapas at komme ind, og dørene åbnes en time før koncerten starter - og alle coronaregler blivet overholdt.

Overskuddet fra koncerten går ubeskåret til velgørende formål.

Billetter kan købes via royalstage.dk.

