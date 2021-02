Familier skal isoleres i to uger: Virusvariant i børnehave

Samme dag havde et af familiens børn i Eventyrhuset udviklet symptomer, og barnet blev efter råd fra Styrelsen for Patientsikkerhed regnet for at være smittet, idet børn er meget eksponeret for smitte, når forældre er syge.

Tirsdag fik den smittede forælder besked om at vedkommende er smittet med en virusvariant - ikke nærmere angivet, men det drejer sig formentligt om den mere smitsomme variant af covid-19 B117, den såkaldt engelske variant. Det betyder, at de hjemsendte nu er nære kontakter til et barn, der regnes for at være smittet med en variant. Der er skærpede forholdsregler for isolation og test i forhold til virusvarianter, som bl.a. betyder at nære kontakter ikke må opholde sig i institutionen 14 dage efter potentiel smitte. Forældrene vil modtage information om dette i dag, oplyser Hillerød Kommune.