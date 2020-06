Ifølge Nick Hækkerup overvejer regeringen lige nu, hvordan familier kan genforenes på tværs af landegrænser. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Familier får snart vished om gensyn på tværs af grænser

Hillerød - 09. juni 2020 kl. 04:12 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen overvejer lige nu, hvordan familier kan genforenes på tværs af landegrænser. Sådan lød det fra justitsminister Nick Hækkerup (S), da han mandag eftermiddag chattede med Sjællandske Mediers læsere på sn.dk. Her afkrævede nogle af de familier, som lige nu er splittet på tværs af landegrænser, justitsministeren svar.

- Hvornår vil regeringen tillade besøg for udenlandsdanskere, når tyske turister nu frit kan besøge Danmark for at holde ferie, mens jeg ikke er i stand til at køre fra England med min søn (som også er dansk statsborger) på grund af min mand, som har amerikansk pas? Vi vil bare gerne besøge min far Sven-Ove, spurgte Tina i chatten med Nick Hækkerup.

Også Niels, der forklarede, at hans søn, der er bosiddende i England, ikke kan tage sin kone med hjem på besøg, fordi hun har engelsk-spansk statsborgerskab, spurgte til familiebesøg.

- Smittefaren ved at tillade vor svigerdatter at deltage i ferien er nok ikke væsentlig større, end at far og børn, som danske statsborgere frit kan rejse til Danmark, skrev Niels til Nick Hækkerup.

Men overvejelserne om at åbne for gensyn med familien er i fuld gang i regeringen, forsikrede Nick Hækkerup.

- Det er præcis noget af det, vi kigger på - denne her afvejning i forhold til smittetrykket og familiernes mulighed for at blive genforenet over grænser er noget af det, vi sidder og overvejer i regeringen netop nu, skrev Nick Hækkerup, som lovede nye regler snart.

- Vi ser på det, og vi kommer snart med nye regler vedrørende familierelationer, lød det fra justitsministeren.