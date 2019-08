En 51-årig mand var fredag formiddag for retten, efter at han tilbage i sommeren 2018 havde tre rockere med til et møde med et familiemedlem, som han havde raget sig uklar med. Mødet eskalerede til et voldeligt overfald på Torvet, og en ven af familien blev udsat for grov vold. Foto: Johanne Wainø

Familiefejde endte i rocker-baghold

Nordsjællands Politi mener, at en 51-årig mand sidste år fik tre Bandidos-medlemmer til at overfalde en 30-årig mand, som blev sparket og slået flere gange med en kølle og stukket i ansigtet med en kniv. Rockerne stjal også hans pung ved overfaldet, som skete på Torvet i Hillerød den 9. august 2018.

