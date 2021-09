Dion Olsen har solgt Peiter Olsen El A/S til Bravida. Fra venstre er det Dion Olsen, ejer og sælger, Benni Frost, afdelingschef i Bravida, og Carsten Bo Knudsen, regionsdirektør øst i Bravida. Pressefoto

Familieejet hillerødvirksomhed solgt til Bravida

Hillerødvirksomheden Peiter Olsen El A/S kommer på nye hænder

Hillerød - 16. september 2021 kl. 10:40 Kontakt redaktionen

Bravida Danmark A/S har købt den lokale elektrikervirksomhed Peter Olsen El A/S.

Det oplyser Bravida i en pressemeddelelse.

Peiter Olsen er en familieejet virksomhed med adresse på Lokesvej 8 i Hillerød, der har udført elinstallationsopgaver siden 1965. Ud over at være leverandør af eltekniske løsninger har virksomheden også kompetencer inden for boliginstallationer, overvågning, adgangskontrol samt tyveri- og brandalarmering. Virksomheden beskæftiger i dag 18 ansatte og havde i 2020 en omsætning på 24 millioner kroner.

Dion Olsen, der ejer Peiter Olsen El A/S, mener, at Bravida er den helt rigtige køber.

"Timingen er nu den rette til, at min virksomhed føres videre, og det har været vigtigt for mig at finde en stærk aftager. Jeg er sikker på, at Bravida har de faglige og menneskelige kompetencer og ressourcer, der skal til for at sikre tilfredse kunder og en god fremtid for medarbejderne," siger han i pressemeddelelsen.

Godt ry Carsten Bo Knudsen, der er regionsdirektør i Bravida Danmark, glæder sig til, at Bravida får flere medarbejdere i Hillerød.

"Peiter Olsen er et rigtig godt og ligeværdigt match, der supplerer vores eksisterende og meget velfungerende aktiviteter i Hillerød, og med købet står vi endnu stærkere, da det er en virksomhed med et godt ry og stærke kunderelationer. Vi ser frem til at blive endnu flere dygtige medarbejdere i Hillerød, således at Bravida er godt gearet til fremtiden i et område, der er i stærk vækst," siger han-

Peiter Olsens medarbejdere bliver fra den 1. oktober en del af Bravidas Region Øst, og de vil fortsætte med at servicere deres nuværende kunder, tilføjer Carsten Bo Knudsen.

Virksomheden Peiter Olsen, Belysning og Hårde Hvidevarer er ikke en del af købsaftalen, og den er stadig ejet af Dina Olsen, der er Dion Olsens søster.

Bravida leverer service- og installationsydelser med godt 12.000 medarbejdere i hele Norden, heraf omkring 2.000 i Danmark. Bravida leverer løsninger indenfor el, VVS, ventilation, Fire & Security, sprinkler, køl, kraft, baneteknik, energioptimering, teknisk ejendomsdrift og fjernvarme.

