Falsk rektor: I må ikke spise på skolen

Hillerød - 03. oktober 2020 kl. 05:46 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

»Corona: Der må ikke spises frokost på skolen!«.

Sådan lyder overskriften på et opslag, der ligner er sendt ud på HF & VUC Nordsjællands interne kommunikationsplatform og med rektor Trine Larsen som afsender.

»I samspil med kommunen har vi fundet frem til, at for at undgå hjemsendelser og hjemmeundervisning, er vi nødsaget til at forbyde spisning på alle skolens arealer. Ved spisning er der stor risiko for transmission af coronavirus. Derfor skal alle på forhånd, før vedkommende møder op på skolen. Dette er blevet besluttet i forbindelse med, at Hillerød Kommune befinder sig i rød zone, hvilket betyder meget høj sikkerhedsrisiko. Det kan umiddelbart virke som en kontroversiel beslutning, men det er simpelthen nødvendigt for at undgå suspenderinger. Kantinen og fælles siddeområder vil derfor blive lukket, fra mandag den 5. oktober af, og frem til næste udmelding fra ledelsen«, står der videre i opslaget.

Men opslaget kommer slet ikke fra Trine Larsen.

- Der er i den grad tale om en meget dårlig joke. Jeg må faktisk sige, at jeg da er lidt rystet over, at nogen i mit navn og billede sammenstykker noget, som ligner noget fuldstændig officielt fra skolens interne kommunikationsplatform, siger hun.

Ifølge rektoren har opslaget tilsyneladende kun været ude i en snæver kreds, da det kræver rettigheder at kunne skrive ud til alle.

- Opslaget er heldigvis ikke delt med nogen på vores portaler, siger rektoren og tilføjer:

- Jeg tror da også, der havde stået nogle mennesker ude foran min dør, hvis kantinen pludselig var lukket.

Trine Larsen fortæller dog, at uddannelsesinstitutionen har gjort sig overvejelser om at lukke kantinen.

- Vi deler vores hus i Hillerød med sosu-uddannelserne, og vi har fælles kantinedrift. Det har da været en overvejelse at lukke det, da vi syntes det hele var meget presset, og da diskuterede vi det meget, for kantinen er hotspottet hos os, hvis vi har et hotspot. Men vi besluttede også, at vi ikke var der, hvor det var nødvendig endnu. Vi har heldigvis haft tingene under kontrol, siger Trine Larsen og understreger, at frokosten altså stadig kan købes i kantinen.

- Vores kantine er forsat helt åben, og det bliver den forhåbentlig ved med.