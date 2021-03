Falsk profil trådte ved siden af i stor lokal Facebook-gruppe: Vi har ikke en jordisk chance

Thomas Elong er byrådspolitiker for Venstre og én af administratorerne i Facebook-gruppen »Hillerød skal være en hyggelig by« med over 15.000 medlemmer. Foto: Allan Nørregaard

Et medlem af gruppen »Hillerød skal være en hyggelig by« på Facebook skrev noget meget grimt til et andet medlem.

Hillerød - 21. marts 2021

Tonen var knap så hyggelig i en privat besked, som et medlem af Facebook-gruppen »Hillerød skal være en hyggelig by« sendte til et andet medlem.

»Fascistsvin« stod der i den private besked, som blev sendt i Facebooks beskedsystem, Messenger.

Beskeden var en reaktion på et opslag om vaccinationer, fortæller én af Facebook-gruppens tre administratorer, Thomas Elong.

- Jeg har talt med det reelle medlem, der har anmeldt den falske profil til politiet. Der har været en debat ved et opslag om corona, hvor det her medlem som fagperson har været inde og give udtryk for sin faglige holdning til corona og vaccinationsprocessen. Og det er noget, mange har holdninger til, og så længe man udtrykker sin holdning i en god tone, så er man velkommen til at kommentere og lave opslag i gruppen, siger forklarer Thomas Elong.

Profilen var falsk Et andet medlem i gruppen var dog ikke tilfreds med det opslag.

- Det her medlem, som viser sig at være en falsk profil, vælger at sende en privat Messenger-besked, hvor ord som »fascistsvin« indgår. Der er ikke nogen af vores medlemmer, der skal udsættes for at blive kaldt fascistsvin, og derfor vælger medlemmet at anmelde den falske profil til politiet, forklarer Thomas Elong.

Herefter ringede det reelle medlem til Thomas Elong og fortalte, at den beskeden var blevet anmeldt til politiet, og at politiet gerne ville i kontakt med gruppens administrator.

Politiet ringede til ham samme dag, oplyser Thomas Elong, og bad om at få udleveret, hvad administratorgruppens oplysninger om corona-debatten og profilen bag den uhøflige besked. Politiet beder administratorgruppen om at se på det anmeldte medlems profil og på et andet medlems profil også, oplyser Thomas Elong.

- Vi kigger igennem og snakker i administratorguppen om de konkrete medlemmer og konstaterer, at begge profiler er blevet slettet, inden vi begynder at se efter. De er ikke længere på Facebook, siger Thomas Elong.

Han fortæller, at det reelle medlem har oplyst, at politiet har afsluttet efterforskningen.

15.000 medlemmer »Hillerød skal være en hyggelig by« er en stor gruppe på Facebook med over 15.000 medlemmer. De to falske profiler i gruppen fik administrator Thomas Elong til at skrive et opslag i gruppen, hvor han fortæller om de falske profiler:

»I løbet af de sidste måneder er vi blevet kontaktet af Nordsjællands Politi, der meget konstruktivt bad om vores viden om to konkrete »medlemmer«. »Medlemmer« som i begge tilfælde, skræmmende nok viste sig at være falske profiler, som var blevet oprettet udelukkende med det formål at kunne skabe en dårlig debat gemt bag falske profiler.«

Den overordnede idé med gruppen, som blev startet i 2010, er at orientere om hyggelige og sjove ting, der sker i Hillerød, forklarer Thomas Elong.

Hård tone om corona Gruppen er vokset til over 15.000 medlemmer på 11 år, og i nogle perioder er tonen hårdere end i andre.

Det er den næsten altid ved kommunalvalg og folketingsvalg, og når det gælder kontroversielle eller følsomme emner såsom corona.

- Hele det her med vaccinering og corona er der mange, som har holdninger til, og det kan virkelig få tonen til at ændre sig radikalt, siger Thomas Elong.

20 er blevet slettet I løbet af gruppens 11-årige levetid har administratorerne set sig nødsaget til at slette omkring 20 medlemmer, fordi de ikke kunne holde en ordentlig tone i debatten, vurderer Thomas Elong. Andre bliver afvist i porten. Han fortæller om et eksempel dagen før interviewet, hvor gruppen fik en venneanmodning fra en person, der hed »Bong«. Når man søger om at komme med i gruppen, skal man svare på et spørgsmål om, hvilken relation, man har til Hillerød. »Bong« skrev bare »OK Sir«. Den slags henvendelser er der en del af.

- Det her medlem har kun en interesse i den her gruppe, og det er at gøre reklame for nogle lån i andre lande, eller i hvert fald ikke at skabe ro og orden, siger Thomas Elong.

Så Bong blev afvist.

Ikke en jordisk chance Men andre er ikke lige så lette at afvise.

- Hvis man siger, man hedder Søren Sørensen og bor i Gørløse, så har vi ikke en jordisk chance for at vide det, før de træder ved siden af. Vi kan ikke opdage de falske profiler, før de træder ved siden af. Og hvis vi indfører alt for rigide krav for at blive medlem af gruppen, så ville vi også ekskluderer folk, som gerne vil det godt. Så det er kun, når det er meget tydeligt, at vi kan afvise folk, siger Thomas Elong.

Han fortæller, at medlemmerne er gode til at anmelde opslag, hvor tonen er dårlig.

- Vi har et par stykker af dem hver dag. Dem forholder vi os til. Generelt set har folk ret i deres anmeldelser, når medlemmer bryder reglerne. Der er ikke nogen, der skal skrive for eksempel idiot eller fascistsvin i »Hillerød skal være en hyggelig by«, siger Thomas Elong.

- Selvfølgelig er det en dårlig sag, hver gang, der kommer en og skriver fascistsvin til et medlem. Men jeg synes ikke, det er et stort problem, selvom hver overtrædelse er en for meget. Men jeg synes tonen kan være et problem, og det er vi meget opmærksomme på. Jeg er glad for, den debat, der er i øjeblikket om, at vi skal tale ordentligt til hinanden, siger Thomas Elong.

Politi: Svært at få overblik Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi til sagen og en vurdering af problemerne med falske profiler hele den foregående uge, men det er ikke lykkedes. Begrundelsen er, at falske profiler ikke er ulovlige at oprette, selvom de kan bruges til ulovligheder. Derudover oplyser Nordsjællands Politi, at kriminalitet begået fra falske profiler journaliseres under forbrydelsens karakter og ikke som kriminalitet begået fra en falsk profil. Derfor er det svært at få overblik over omfanget af problemet, oplyser politiet.