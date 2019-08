Falsk hjemmehjælper var flere steder

Foto: Jimmi Larsen

Hillerød - 05. august 2019 kl. 16:00 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi oplyste i weekenden om et tricktyveri lørdag eftermiddag omkring klokken 17.45, hvor det lykkedes en falsk hjemmeplejer at stjæle 400-600 kroner fra en 87-årig kvinde, ved at gå ind i hendes lejlighed i Stutmesterparken i Hillerød og fortælle, at hun var fra hjemmeplejen.

Men den 87-årige kvinde var ikke det eneste offer for tricktyveri lørdag, og Nordsjællands Politi siger til Frederiksborg Amts Avis, at det er nærliggende at tro, at der er sammenhæng mellem de i alt tre anmeldelser om falske hjemmeplejere, politiet fik lørdag.

En 79-årig mand anmeldte lørdag 13.23, at han få minutter forinden, mellem klokken 13 og 13.17 var blevet udsat for tricktyveri i sit hjem på Hillerødsholmsalle. Ifølge Nordsjællands Politi oplyste han, at en kvinde kom ind i lejligheden, fordi hoveddøren stod på klem. Manden sov til middag og vågnede, da kvinden tog fat i armen på ham. Kvinden var iført navneskilt, og førte manden ud på hans badeværelse, mens en anden person stjal kreditkort og kontanter fra hans pung, som lå i stuen.

Den 79-årige mand beskrev den falske hjemmehjælper som en kvinde, cirka 25 år, cirka 170 cm høj, iført sort kjole og navneskilt. Hun talte dansk. Den anden person var iført mørkt tøj. Klokken 21 lørdag aften fik politiet en anmeldelse fra Nyhusevej, fra en 89-årig kvinde, som omkring klokken 17 også fik besøg af en kvinde, som udgav sig for at være fra hjemmeplejen. I dette tilfælde lykkedes det dog ikke kvinden at narre sig til hverken penge eller plastickort.

Den 89-årige kvinde forklarede, at kvinden kom ind ad hendes dør, og fortalte, at hun var fra hjemmeplejen. Men anmelderen sagde, at hun ikke skulle bruge hjemmepleje og bad kvinden om at gå igen, hvilket hun gjorde.

Den 89-årige kvinde har beskrevet den falske hjemmehjælper som romansk af udseende, 30-40 år, 160-165 cm, spinkel af bygning og med brun hudfarve og sort hår. Hun talte dans med accent, og var iført bluse og nederdel.