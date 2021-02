Børnene i Hillerøds dagsintitutioner har vænnet sig til at vaske hænder hele tiden. Mange institutioner har været ramt af hjemsendelser. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Falsk alarm i børnehave

Hillerød - 05. februar 2021 kl. 09:20 Af Janne Mulvad

25 børn og fem voksne har siden mandag været hjemsendt med krav om selvisolation, da et barn i børnehaven blev vurderet smittet med covid-19. Men torsdag eftermiddag kunne børnehaven sende en nye henvendelse til forældrene om, at barnet er blevet testet negativ i 2. test, og dermed kunne børnene i dag, fredag, komme i børnehave igen.

Hjemsendelsen fik et broget foløb, da man tirsdag fandt ud af, at barnets mor var smittet med en virusvariant, og dermed fik forældrene besked om, at børnene, og dermed mindst en af forældrene, skulle i selvisolation i 14 dage.

Allerede dagen efter kom en contraordre, da sundhedsstyrelsen gik væk fra det strenge krav om selvisolation i 14 dage ved virusvarianten. Beskeden var nu, at børnene kunne komme tilbage efter to negative test taget på 4. og 6. dagen for eventuelt smitte,

Og torsdag kunne alle ånde lettede op - barnet var ikke smittet med covid-19.

Dagtilbudschef i Hillerød Kommune Rikke Pihl Terkelsen beklager i brevet til forældrene forløbet.

- Forløbet har været lidt specielt, fordi vi har været nødsaget til at komme med forskellige meldinger undervejs. Det skyldes, at I først fik besked om smitte, dernæst at der var tale om smitte med en variant. Undervejs ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjer ift. varianter, og nu kan vi altså melde ud at vi kan modtage alle hjemsendte før, end først antaget. Men - verden er jo ret foranderlig i disse tider, og vi glæder os over at der ikke er sket smittespredning, skriver hun.

