En 41-årig kvinde fra Hillerød skal 10 måneder i fængsel for at have mishandlet sin datter. Foto: Jens Berg Thomsen Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Fængsel for ti års mishandling af datter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fængsel for ti års mishandling af datter

Hillerød - 22. juni 2021 kl. 17:16 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

En 41-årig kvinde fra Hillerød blev tirsdag i Retten i Hillerød fundet skyldig i at have mishandlet sin datter gennem en periode på 10 år. En enig domsmandsret idømte moderen 10 måneders ubetinget fængsel. Forsvaret valgte at anke dommen.

Første retsmøde i sagen fandt sted fredag den 11. juni. Her kom det frem, at moderen skulle have slået datteren med både flad og knyttet hånd og med objekter. På retsmødet viste anklageren en videoafhøring af datteren, der fortalte om de episoder, hvor moderen havde gjort hende fortræd. Fire vidner - tre fagprofessionelle, der havde arbejdet med datteren i forbindelse med hendes indlæggelse på psykiatrisk hospital samt datterens søster - fortalte om deres møde med datteren og tog stilling til, hvorvidt de fandt hendes forklaring troværdig. Moderen nægtede sig skyldig.

Larm fra overboen Denne tirsdag var et sidste vidne i skranken. En underbo til familien berettede, at hun gentagne gange og gennem flere år havde hørt højlydte skænderier samt det, hun betegnede som 'bulder og brag'.

- Moderen skreg hver dag, når pigerne kom hjem fra skole, og med tiden, da pigerne blev ældre, lærte de at skrige igen. Det var umenneskeligt at høre på. Da coronaen ramte, blev det meget værre. Det blev mere intenst. Den ene pige havde sit værelse lige over mig, og en aften, da jeg hørte hendes gråd, ramte det mig lige i sjælen, forklarede underboen. Underboen havde i flere omgange kontaktet politiet, der fortalte hende, at de »ikke kørte ud til sådan noget«.

Moderen forklarede senere ved retsmødet, at hun ikke kunne genkende underboens beskrivelser. Hun fortalte, at hun og underboen flere gange havde spist og hygget sammen.

Ingen tvivl om skyld Anklageren fortalte, at hun ønskede en straf på ikke mindre end et år for overtrædelse af straffelovens §245 om mishandling.

- En bid af videoafhøringen af datteren står klar for mig: »Hun har slået. Måske er slået ikke det rigtige ord. Hun har banket mig«. Det er svært at bevise vold mod børn, fordi det typisk foregår indenfor hjemmets fire vægge, og derfor rejser man typisk kun tiltale, når barnets forklaring er troværdig. Der er i denne sag ingen tvivl om sandfærdigheden. Datteren har flere gange fortalt om de samme episoder, og de tre vidner, hun også har talt med, har alle ment, hun var troværdig på grund af detaljegraden i hendes forklaringer. Selvom underboen ikke har set volden, understøtter hendes forklaring de øvrige beviser, sagde anklageren.

Ingen konkrete beviser Forsvaret lagde vægt på, at der ikke var ført konkrete beviser for, at moderen nogensinde havde slået datteren, og derfor mente hun, at moderen skulle frifindes.

- Det er en meget alvorlig anklage. I dansk ret skal rimelig tvivl komme tiltalte til gode. Beviserne viser ingen dokumentation for, at min klient har gjort sig skyldig i vold. Vi har at gøre med en syg datter med en diagnose, hvor løgnagtighed er et symptom, og hendes forklaring er opspind i et forsøg på at få opmærksomhed og komme på bosted. lød det fra forsvareren, inden domsmænd og dommer gik ud for at votere.

- Vi er enige om, at du har gjort dig skyldig i mishandling. Vi har lagt vægt på at din datters forklaring samt det faglige personales forklaringer virkede troværdigt, og at underboens forklaring støttede op om disse. Der har foregået en kontinuerlig voldsudøvelse, og på grund af sagens karakter kan straffen ikke være betinget. Derfor idømmes du 10 måneders ubetinget fængsel, afsluttede dommeren.

Efter at have konfereret med sin klient, valgte forsvareren at anke dommen.