Fællesskabet skal sikre Torsvangs overlevelse

Bag bilforhandlere og industrikvarter i udkanten af Hillerød centrum ligger en lille samling huse fordelt på en håndfuld veje.

Bydelen hedder Torsvang og består som udgangspunkt af huse bygget i 1920'erne på stenhård ler i mosen mellem Nyhuse og Tirsdagsskoven. Indtil 1970'erne lå området som en lille ø af huse uden for Hillerød, men så blev mosen drænet og banen nedlagt, så Industrivænget kunne etableres.

Nu får området så 1300 nye naboer på Frederiksbro, og netop udviklingen af Møllebrogrunden har fået afgørende betydning for beboernes forhold til hinanden. Før talte man nemlig ikke rigtig sammen, men de oprindelige planer om at bygge Hillerød Storcenter fik beboerne til at gå sammen og kæmpe imod.

- Torsvang er en landsby, som har et stærkt fællesskab. Det har vi haft lige siden, de begyndte at ville bygge noget derovre. Det startede jo ikke med beboelsesejendomme, det startede med Nordeuropas største indkøbscenter, og den sag vandt vi heldigvis. Det skabte et sammenhold, fortæller Steen Clausen, der har boet på Baldersvej i 30 år.

Forening og fællesskab Det blev startskuddet til et fællesskab, som siden er vokset. I 2019 dannede beboerne Foreningen Fællesskabet Tirsdagsskoven, som i samarbejde med Naturstyrelsen har stået for renovering af bålpladsen i skoven. Foreningen har overtaget brugsretten af grunden, hvor Skovhuset på Rønnevangsallé ligger, og de er i forhandlinger med kommunen om at overtage brugsretten til huset for at lave et kulturhus eller beboerhus. Der er ifølge Steen Clausen også et godt samarbejde med de fire haveforeninger, som ligger ud til de grønne områder.

For beboerne er det vigtigt at bevare naturen omkring Torsvang.

- Vi har stadig nogle små klatter af gammel mose, som vi gerne vil passe på, blandt andet det vi kalder »Komarken«, som officielt er Bøllemosen. Mange har øje på det, og vi vil gerne have det fredet. Vi har også sendt et stort høringssvar omkring udviklingen af det grønne område syd for Torsvang helt ud til Solrødgård, siger Christine Wennerberg, der har boet på hjørnet af Frejasvej og Thorsvang i 28 år.

Hun fortsætter:

- Vi har 1300 nye beboere i baghaven, som også skal ud at lufte hunde og barnevogne osv. Dem vil vi gerne have ud i området, så de bruger de grønne områder. Der er ikke sammenhængende stier, og der er ikke tænkt på en måde, man kommer rundt i området på. Der er stumper af stier, og dem ville vi gerne have forbundet, så folk kan få nogle oplevelsesture ud i området, siger hun.

Bog om landsbys historie Torsvang, som området officielt hedder på kort, består af 34 huse. For at cementere området og fællesskabet, har Christine Wennerberg og Steen Clausen skrevet bogen »Torsvang - en landsby i Hillerød« om områdets historie. Undervejs har de interviewet beboere og været i arkiverne. Lokalhistorisk Arkiv måtte dog svare »nej«, da de to ildsjæle spurgte efter billeder af området. Arkivet har ingen billeder, og heller ikke beboerne var leveringsdygtige i mange billeder. Der har simpelthen ikke været råd til at fotografere, og derfor findes der kun meget få billeder fra gamle dage i Torsvang.

Historier var der dog masser af, blandt andet om trange kår efter krigen. I bogen kan man læse et brev til Sundhedskommissionen fra en sundhedsplejerske fra 10. september 1948. I brevet står:

»På Baldersvej 15 bor en familie: Hr. Helmer Jensen og hustru med deres otte måneder gamle dreng. De tilflyttede Slotssognet i maj i år, og de lejede to små værelser uden køkken og uden kakkelovn. Siden maj har den lille dreng haft bronkitis og lungebetændelse, og hr. Jensen er for tiden indlagt på centralsygehuset for lungebetændelse og en byld på lungen... Jeg finder det uforsvarligt at se et otte måneders barn opholde sig i værelser, hvor der ikke er kakkelovn og tilmeld nu til vinter - og derfor tillader jeg mig at bede den ærede sundhedskommission - om muligt - at gribe ind«.

I 1963 bor postbuddet Johannes med sin gravide kone og to børn i en lejlighed på 1. salen på Odinsvej 6. Der er Boligkommissionen på besøg og konstaterer, og lejligheden er at regne for en etværelses lejlighed og derfor ikke egnet til en familie af den størrelse.

Murer-Tonny voksede op Kunstneren Claus Havemann, der døde i 2020, boede i 45 år på Odinsvej 4, og endnu en kendt Hillerød-borger, Tonny Hansen, voksede op på Odinsvej 2.

Tonny var en af Røde Kirstines otte sønner. Han blev uddannet murer og var under besættelsen et omdrejningspunkt for Danmarks Kommunistiske Parti i Hillerød og i modstandsbevægelsen i Nordsjælland. I december 1944 blev han dog taget af nazister, der torturerede ham og sendte ham til koncentrationslejren Neuengamme i Tyskland. Han blev hentet hjem med de hvide busser. Tonny døde i 1994.

Steen Clausen er også vokset op i Hillerød men flyttede først som voksen til Thorsvang.

- Jeg er født i Hillerød, og jeg måtte gå frit over hele byen, men der var et sted, jeg ikke måtte komme, og det var i Thorsvang, for der boede de uartige drenge, husker han med et grin.

Brug for identitet Bogen og de mange fortællinger om området har betydet meget for områdets beboere. Steen Clausen mener, at det ligefrem har sikret områdets overlevelse.

- Hvis det her sted skal overleve byens udvikling og passe på sig selv, skoven og de grønne enge, så skal vi have en identitet, og den identitet hedder Torsvang og Fællesskabet Torsvang. Til det skulle der en historie til. Der ligger de 140 års historier, og jeg er i gang med 10.000 års historie, siger han og peger på bogen.

Christine Wennerberg er enig.

- Fællesskab kommer ikke af sig selv. Det med at gå og interviewe og fortælle om, hvad vi har fundet ud af, det har virkelig gjort en forskel. Hvis vi ikke var gået i gang, så var området bare forsvundet. Der var ikke det fællesskab og sammenhold før, siger hun.

- Der er mange udefra, der er interesseret i bygningerne her. Jeg tror mest, det var held, at vi ikke blev købt op i forbindelse med det store byggeri på Favrholm, tilføjer hun.

I dag er der nedsat forskellige arbejdsgrupper under foreningen, der er fællesspisninger, byvandringer og skovvandringer.

- Hvis folk kan se, at det er et fællesskab, og at der er nogle personer, der tager ansvar, så tager andre også ansvar. Det tror vi virkelig på, siger Christine Wennerberg.

Bogen »Torsvang - en landsby i Hillerød« koster 100 kroner og kan bestilles hos Steen Clausen på mail steen@diapraxis.dk eller sms 22930875.