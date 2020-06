Forsyningstilsyn giver flere påtaler til Elnetvirksomheden Verdo Hillerød El-net A/S (nu N1 Hillerød) i markant ny afgørelse. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Får påtale: Virksomhed betalte over 400.000 for meget til søsterselskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Får påtale: Virksomhed betalte over 400.000 for meget til søsterselskab

Hillerød - 14. juni 2020 kl. 07:04 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elnetvirksomheden Verdo Hillerød El-net A/S (nu N1 Hillerød) har betalt 423.638,98 kr. for meget til deres eget søsterselskab for energispareprojekter i 2014. Det er konklusionen på et tilsyn, som Forsyningstilsynet har gennemført som led i en større stikprøvekontrol af net- og distributions-virksomheders energispareaftaler, fremgår det af en pressemeddelelse fra Forsyningstilsynet.

- Det er en markant afgørelse inden for vores kontrol af energikoncerners interne aftaler, som ifølge loven skal indgås på markedsmæssige vilkår helt på samme måde, som hvis der var tale om uafhængige virksomheder, siger direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt.

Forsyningstilsynets afgørelse omhandler en rammeaftale, som elnetvirksomheden i 2014 indgik med afdelingen Verdo Energirådgivning i det på daværende tidspunkt koncernforbundne Verdo Entreprise A/S. Eniig Forsyning A/S overtog den 1. sept. 2019 ejerskabet af Verdo Hillerød El-net A/S, som skiftede navn til N1 Hillerød A/S.

Energirådgivningen skulle ifølge aftalen levere energibesparelser hos kunderne mod betaling fra elnetvirksomheden. N1 Hillerød A/S har i denne forbindelse ikke dokumenteret, at priserne og vilkårene i aftalen var markedsmæssige. Forsyningstilsynet måtte derfor foretage et skøn. De tildeler virksomheden flere påtaler.

- Hvis ikke koncernerne kan dokumentere, at priserne i deres interne aftaler svarer til, hvad uafhængige virksomheder kan opnå, er vi nødt til at skønne en markedspris. Kun på den måde kan vi sikre, at penge opkrævet til energibesparelser af koncernernes monopolvirksomhed ikke kanaliseres over til aktiviteter i dens kommercielle dele, siger Carsten Smidt.