Hillerød Fægteklub giver borgerne mulighed for at prøve den ædle sportsgren. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Få sved på panden under Hillerød Slotssø Byfest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Få sved på panden under Hillerød Slotssø Byfest

Vil du have sved på panden?

Hillerød - 25. august 2021 kl. 18:30 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Det er bestemt tilladt bare at nyde løjerne under byfesten i al fredsommelighed, men du får også mulighed for at bevæge dig og få pulsen op Man skal yde, før man kan yde, lyder et mundheld. Helt så firkantet er det ikke at være publikum til byfesten, men der er dog mulighed for at bevæge sig og få pulsen op i løbet af Hillerød Slotssø Byfest.

Læs også: Oplev masser af kunst ved Slotssøen under Hillerøds byfest

Floorball på Posen På Posen sørger Firmaidræt Hillerød under byfesten for, at du kan prøve sportsgrenen floorball, som kan dyrkes lokalt på motionsplan. Mange har gennem de seneste årtier prøvet floorball eller noget, der ligner, i skoler og på ungdomsuddannelser uden at kalde sporten netop det, men siden er floorball – hockey på hårdt gulv og med små mål, hullet bold og plastikstave – blevet en etableret og populær sportsgren, der både er sjov og får pulsen effektivt i vejret.

Prøv at fægte Du kan også prøve at fægte. Det er Hillerød Fægteklub, som giver borgerne mulighed for at prøve den ædle sportsgren. I moderne sportsfægtning fægter man med tre forskellige våben: fleuret, kårde og sabel. Fægtning er en intens sport, som ikke bare giver god motion, men også udvikler din koncentrationsevne, din balance og din strategiske sans. Touché!

Firmaidræt Hillerød sørger for, at du kan prøve floorball. Modelfoto

Yoga og tankesport Lørdag omdanner instruktører fra FysioDanmark området foran scenen på Posen til en træningssal med morgenyoga og zumba for alle, der har lyst til at være med. Er du mere til tankesport end fysiske anstrengelser, kan du under byfesten spille skak på Torvet. Og det kan jo alt efter modstanderstyrke og temperatur også få sveden frem på panden, når de små grå tumler med næste træk. Lørdag omdanner instruktører fra FysioDanmark området foran scenen på Posen til en træningssal med morgenyoga og zumba for alle, der har lyst til at være med. Er du mere til tankesport end fysiske anstrengelser, kan du under byfesten spille skak på Torvet. Og det kan jo alt efter modstanderstyrke og temperatur også få sveden frem på panden, når de små grå tumler med næste træk.

relaterede artikler

Ni spidskandidater mødes til valgdebat på Torvet på fredag 23. august 2021 kl. 13:11