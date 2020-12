Få rabat i 42 butikker og deltag i konkurrencen om seks gavekort

Når man har benyttet rabatten i en af de 42 butikker, får man et stempel og en underskrift, og når en side er fyldt, kan man aflevere den i SuperBrugsen i Ullerød og deltage i lodtrækningen om seks gavekort på 1.000 kroner til supermarkedet. Jo flere sider fra bogen, man afleverer, jo større er chancerne for at vinde et gavekort.

Hillerøds foreninger har - som så mange andre - haft et hårdt år rent økonomisk. Mange af de arrangementer, som foreningerne plejer at deltage i, har været aflyst på grund af corona, og det betyder, at der ikke er kommet de penge i kassen, der plejer at komme.

Vigtigt at hjælpe

SuperBrugsen i Ullerød er samtidig en af de 42 butikker, der har en rabatkupon med i bogen, og for uddeler Thomas Schaldemose er det helt naturligt at være med i bogen.

"Jeg synes, det er vigtigt, at vi hjælper dem, der har det svært i øjeblikket - og det er der mange foreninger, der har - så vi også har noget at komme tilbage til, når tingene åbner op igen på et tidspunkt," siger Thomas Schaldemose.

Og Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events, glæder sig over den store opbakning, der har været til bogen.

"Det betyder rigtig, rigtig meget, at de lokale butikker bakker op om det her, og vi er superglade for, at Thomas også har lyst til at sætte seks gavekort på højkant. Der er trods alt noget arbejde i at tage imod kuponerne, så vi er superglade for, at Thomas og SuperBrugsen i Ullerød har sagt ja til at være med," siger Carsten Larsen.

Vinderne af de tre første gavekort bliver trukket den 1. marts, mens vinderne af de sidste tre gavekort bliver fundet den 15. november til næste år.