Få hentet dit juletræ for 100 kroner - og støt et godt formål

Vi du slippe for besværet med selv at skulle køre juletræet på genbrugsstationen - og samtidig støtte et godt formål?

Så kan det være, at du skal tage imod tilbuddet om at få hentet dit juletræ for 100 kroner.

Det er Dansk Hvidevare Rådgivning og Hillerød Håndbold, der nu tilbyder at hente dit juletræ for 100 kroner lørdag den 2. januar.

Beløbet går ubeskåret til Hillerød Håndbolds ungdomsarbejde.

Du skal blot sende en mail til juletraesafhentningihilleroed@gmail.com senest onsdag den 30. december klokken 22. Mailen skal indeholde adresse og telefonnummer.

"Det forudsættes at, betalingen foregår på MobilePay, at juletræet er uden fod og pynt, at juletræet er udendørs og i gadeplan, og at der ikke er nogen i husstanden, der er smittet med corona eller har været i nærkontakt med en corona-smittet uden at blive testet for corona inden den31. december. Vi sørger for corona-korrekt afhentning med mundbind, håndsprit og andre foranstaltninger," skriver Dansk Hvidevare Rådgivning og Hillerød Håndbold i en besked til Hillerød Posten.