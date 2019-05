Se billedserie Flere i panelet kunne blive enige om, at Nordsjælland har et imageproblem. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

FT-kandidater: Nordsjælland har et imageproblem

Hillerød - 13. maj 2019 kl. 20:39 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjælland har et »imageproblem« og skal kæmpe for at blive taget alvorligt på Christiansborg. Sådan lyder det fra flere nordsjællandske folketingskandidater på Frederiksborg Amts Avis' vælgermøde i FrederiksborgCentret i Hillerød mandag aften.

Morten Messerschmidt (DF) var den første til at italesætte det såkaldte imageproblem.

- Når man bevæger sig rundt i andre dele af landet, får man nogle gange det indtryk, at Nordsjælland er Danmarks svar på paradis, og at der ingen problemer er. Når man kommer rundt, ved man jo godt, at det ikke er sandheden. Det er som om, det er mere hipt på Christiansborg at løse problemer i Vestjylland eller på Lolland, og vi skal omvende det image. Vi skal ikke tale os selv ned, men hvis vi ikke er gode til at sige, at der er problemer her at tage fat i, så bliver vi ignoreret, sagde han.

Mette Abildgaard (K), der de seneste fire år har siddet i Folketinget, kunne nikke genkendende til problematikken.

- Det billede, der er på Nordsjælland, er, at det er ren strandvej det hele. Men Gribskov og Frederiksværk er lige så vel en del af Nordsjælland, så vi har på mange måder er imageproblem. Der var for eksempel en kendt politiker (Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, red.), der flyttede til Nordsjælland, og det var der en masse medier, der skrev om, og så fik Socialdemokratiets pressetjeneste ellers travlt med at sige, at hun var ikke flytte til Nordsjælland, som om det var det værste i verden. Vi skal være stolte af Nordsjælland, sagde hun.

Nick Hækkerup (S) gjorde klart, at der bestemt ingen problemer er i, at Mette Frederiksen er flyttet til Hareskov, fordi hun har lovet at stemme på ham ved folketingsvalget, ligesom han mindede om, at statsminister Lars Løkke (V) ofte benyttede lejligheden til at nævne S-formandens flytning.

- Sandheden om Nordsjælland er jo, at vi snakker som om, det er en ting, men det er jo et område i ringe. Nærheden til København er afgørende for huspriserne, for uddannelsesniveauet, for tilgængeligheden og for de sociale udfordringer. Derfor er det svært at putte Nordsjælland ned i én hat. Der findes forskellige udfordringer i de enkelte kommuner, og derfor er der brug for støtte på nogle forskellige områder, sagde Nick Hækkerup og fortsatte:

- Der ligger hos vores kollegaer på Christiansborg en opfattelse af, at i Nordsjælland er det hele bare masser af penge, masser af ressourcer, og man går ud og plukker pengene, når man har brug for at købe en ny Tesla. Vi bliver nødt til at sige, at der faktisk er rigtig store sociale udfordringer i områder af Nordsjælland.

Endelig tordnede Mette Abildgaard mod udligningsordningen:

- En af de største udfordringer for Nordsjælland er, at det bare er blevet legitimt at slå op os, og at man skal gøre en dyd ud af, at man ikke flytter til Nordsjælland. Vores udligningssystem omfordeler i dag for 17 milliarder kroner, og det er med til at sende et signal om, at det bare er overflod det hele i Nordsjælland, og at det hele bare kan sendes til Jylland. Jeg er træt af at se, at man ikke har råd til svømmehaller, og at de i stedet bliver bygget i hobetal i de jyske provinsbyer. Der er ikke mange partier på Christiansborg, som vil sige, at udligningen er gået over gevind, men det vil vi, sagde Mette Abildgaard, inden politikerne fortsatte med at diskutere trafik i Nordsjælland.

