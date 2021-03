FOSS kan fejre et godt 2020, trods corona. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

FOSS leverer godt regnskab for 2020

Hillerød - 26. marts 2021 kl. 16:16 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Foss havde i 2020 en omsætning på 2,15 milliarder kroner med en såkaldt organisk vækst på tre procent og betydelig fremgang på det amerikanske marked og i Sydamerika, Indien og Australien.

Årest resultat før skat blev 505 millioner kroner, altså en halv milliard kroner, i 2020, imens det året før i 2019 var 403 millioner kroner før skat, fremgår det af regnskabet.

Dermed fastholder FOSS sin solide førerposition som global markedsleder inden for analyseløsninger for produktionsoptimering og kvalitetssikring i landbrugs- og fødevareindustrien.

Lykkes trods corona På trods af coronakrisen er det lykkedes FOSS at servicere kunder, opretholde fuld produktion og fastholde medarbejdere, og det er sket uden nedskæringer og hjælpepakker.

Corona prægede 2020, og det gjorde pandemien i særdeleshed for eksportvirksomheder som FOSS, hvor omsætningen i Danmark udgør under én procent af virksomhedens samlede omsætning. FOSS har i årtier styrket sit fundament og sin tilstedeværelse globalt, hvilket viste sig som en stor styrke og konkurrencefordel for virksomheden under nedlukningen. Helt konkret har nedlukningen betydet et fald i rejseaktiviteterne på 80 procent, hvilket stillede store krav til en hurtig omstilling af specielt salg og service, som kompenserede og leverede en stærk virtuel indsats, der i flere tilfælde hævede niveauet.

Administrerende direktør hos FOSS, Kim Vejlby Hansen, siger i pressemeddelelsen om det seneste års nedlukning:

- Den minimerede rejseaktivitet har udfordret vores muligheder for at komme ud til vores kunder og ikke mindst komme ud og møde nye kunder. Jeg er stolt over, at vi lykkes med at skabe vækst, fastholde fuld produktion og undgå nedskæringer under den globale pandemi - uden hjælpepakker. Vi har været hurtige til at omstille og optimere vores normale måde at arbejde på - inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer - med stor opbakning og forståelse fra vores mere end 1500 medarbejdere verden over, siger Kim Vejlby Hansen.

Fordobler digitalt For andet år i træk voksede den digitale forretning i FOSS med omkring 100 procent. Det er en del af en langsigtet strategi for at fasholde FOSS' position som global markedsleder og sikre kunderne markedets førende digitale løsninger. Foruden den digitale forretning har udvikling og innovation et stort fokus hos FOSS. Det kom sidste år til udtryk med lanceringen af BeerFoss FT GO, som er et måleintrument til bryggerier, som allerede her i starten af det nye år er blevet fulgt op med yderligere to helt nye produkter. Det ene af disse er det første i verden af sin slags: MycoFoss - det første fuldautomatiske instrument til målinger af mykotosiner i kornprodukter.

- Vi bryder endnu en gang grænserne for, hvad der tidligere har været muligt. Det kan FOSS, fordi vi følger en langsigtet strategi, der prioriterer betydelige investeringer i ny innovation og produktudvikling, siger Kim Vejlby Hansen i pressemeddelelsen.