FC Nordsjælland vil gerne sikre at klubbens unge spillere kan kombinere skole og fodbold på højt niveau, og vil derfor sammen med Hillerød Kommune oprette en ny talentidrætsklasse på Frederiksborg Byskole. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: FCN vil sende talenter i skole i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FCN vil sende talenter i skole i Hillerød

Byskolens talentlinje kan blive udvidet med 24 ekstra pladser, hvoraf 12 skal reserveres til fremtidens fodboldstjerner.

Hillerød - 16. juni 2020 kl. 07:27 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremtidens fodboldstjerner skal gå i skole på Byskolen i Hillerød. FC Nordsjælland vil sammen med Hillerød Kommune oprette en ny klasse for fodboldtalenter i 7.-9. klasse på Frederiksborg Byskole i Hillerød, og forslaget er netop sendt i høring af politikerne i Børn, Familie og Ungeudvalget.

Det sker i forlængelse af FC Nordsjællands planer om at rykke sit fodboldakademi fra Farum til Hillerød, fortæller FC Nordsjællands direktør, Søren Kristensen.

- Vi var på udkik efter en ny samarbejdspartner, og nu, hvor vi ser os selv flytte til Hillerød om 4-5 år, er det nærliggende, at vi laver et samarbejde med en skole i Hillerød, hvor vi kan tilbyde nogle af vores dygtige piger og drenge at gå i skole, og samtidig spille fodbold på topniveau, siger han.

Et godt tilbud fra FCN Formålet med klassen er at udvikle fodboldtalenter til højeste nationale og internationale seniorniveau, men samtidig sikre, at eleverne får en god undervisning og gennemfører folkeskolernes afgangsprøve.

Frederiksborg Byskole har allerede en talentidrætsklasse med plads til 24 elever. Her går talenter inden for badminton, bordtennis, o-løb, fodbold, svømning, ridning med mere.

Nu lægges der op til, at ordningen skal udvides med endnu en klasse med 24 elever. Seks pladser i hver klasse skal reserveres til fodboldtalenter, der består en optagelsesproces. Resten af de nye pladser er til elever, der dyrker andre former for sport på høj niveau.

- Det er en positiv ting, at det kan lade sig gøre at udvide vores satsning på talentidræt med endnu flere fodboldspillere og samlet set endnu flere talenter. Det er et godt tilbd, som vi er meget glade for, siger formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, Peter Frederiksen (V),

FC Nordsjælland samarbejder allerede med en række skoler, hvor klubbens talenter kan følge undervisningen samtidig med, at der tages hensyn til træningen. Det skal også ske på Byskolen, som altså kan blive skole for en række af FC Nordsjællands unge spillere, hvoraf flere spiller på landsholdet.

- Det er spillere, som vi varetager trænermæssigt. Når de kommer i 7. klasse, begynder træningen at blive så udtalt, at det er vigtig, at spillerne får noget, der kan løfte dem rent fagligt, men også giver mulighed og frihed til at dyrke elitesport. Så vi har gennem mange år arbejder med forskellige skoler i Nordsjælland om at tilbyde det her, siger Søren Kristensen.

Klasserne skal have tid til morgentræning, så eleverne to morgener om ugen kan træne i deres klubber, og så er ideen, at der en morgen skal være træning på skolen på tværs af de forskellige idrætsgrene.

- Det er noget af det, jeg synes er rigtigt positivt, at de forskellige idrætsgrene kan lære noget af hinanden, siger Søren Kristensen.

Også spillere fra klubber i Hillerød vil kunne søge om optagelse i talentklassen.

Der er plads Frederiksborg Byskole er udfordret af, at rigtig mange ønsker at deres børn skal gå på skolen - men det er plads til en klasse mere reserveret til idrætstalenterne.

- Der er faktisk plads, efter vi sidste år ændrede i skoledistrikterne. Vi har overvejet, om talentklassen kunne ligge på andre skoler. Men Byskolen ligger stationsnært, og er nemt at komme til og fra. Det er også tæt på Frederiksborgcentret, hvor mange træner. Og så er der opbygget et fagligt miljø omkring klasserne, og det betyder meget, at vi kan fastholde det miljø, vi har i forvejen.

Klassen kan være en realitet allerede fra august 2021, og det vil koste Hillerød Kommune op til 866.000 kroner om året at drive klasserne, fremgår det af sagen.

- Vi lægger også ressourcer fra vores side med hensyn til koordinering af forskellige ting. Der er en merudgift for Hillerød Kommune forbundet med det, men man skal huske i regnestykket, at kommer eleven fra en anden kommune får Hillerød Kommune penge fra den anden kommune, siger Søren Kristensen.

relaterede artikler

5000 mennesker skal bo i stadionby 20. december 2019 kl. 05:22

Nyt stadion og 2500 boliger på vej til Favrholm 19. december 2019 kl. 13:01

Superligaklub flytter til Hillerød 19. december 2019 kl. 12:30