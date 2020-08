Mens et politisk flertal gerne vil gå videre med at udvide talentlinjen på Frederiksborg Byskole, så der kan laves to talentidrætsklasser og gives plads til talenter fra FC Nordsjælland, er det ikke alle, der er lige begejstrede for de planer. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

FCN-talentklasse møder modstand

Hillerød - 19. august 2020 kl. 09:56 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke alle, der er lige begejstrede for FC Nordsjælland og Hillerød Kommunes ønske om at arbejde sammen om at oprette endnu en talentidrætsklasse på Frederiksborg Byskole, som kan rumme fodboldtalenter fra FC Nordsjælland.

Mens et politisk flertal i Børn-, Familie- og Ungeudvalget netop har vedtaget at sende forslaget om at udvide talentklasserne, så der fremover vil være to klasser med plads til 24 idrætstalenter og heraf 12 fodboldspillere i hver, møder idéen både politisk modstand og bekymring for, at fodboldspillere vil blive for dominerende i talentklasserne.

- Vi er bekymrede for de negative konsekvenser, en udvidelse vil have og specielt en dominans med fodboldspillere. Udgangspunktet er, at mange drengefodboldspillere i en klasse gennem årene aldrig har gavnet klassernes sociale liv, og kommer en stor gruppe fra samme hold, vil virkningen formentlig forstærkes, skriver Bo Simonsen på vegne af styregruppen for orienteringsløb i et høringssvar til planerne og opfordrer til, at kommunen i stedet indretter en specialklasse alene til fodbold.

- Hvis man gennemfører idéen vil vi indstille til, at en specialklasse indrettes alene til fodbold for, at de andre sportsgrene ikke skal blive tromlet, skriver styregruppen i høringssvaret.

Hillerød Elite Idræt påpeger, der på vegne af Hillerød Kommune blandt andet sørger for, at betingelserne i aftalen med Team Danmark er opfyldt, er »betænkelig« ved en talentklasse mere.

- Hillerød Elite Idræt er betænkelig ved en udvidelse af talentidrætsklasserne, der hovedsagelig bygger på et stort antal fodboldspillere fra den samme klub og på, hvordan disse kan integreres succesfuldt i det nuværende miljø, skriver Hillerød Elitea Idræt i sit høringssvar og opfordrer til, at FC Nordsjælland stiller med en fuldtidsansat, der kan indgå i klasserne.

- Hillerød Elite Idræt er orienteret om, at der har været udfordringer i tidligere skoletilbud og foreslår derfor yderligere, at FC Nordsjælland påtager sig den koordinerende rolle mellem klubbens udøvere og forældre, såfremt Hillerød Kommune vurderer, at elevers adfærd i forhold til skoledelen kræver handling, skriver Hillerød Elite Idræt, der også frygter, at en udvidelse af klasserne kan ende med at gå ud over Hillerød Fodbold.

- Hillerød Elite Idræt arbejder på, at Hillerød Fodbold på sigt vil indgå som prioriteret idrætsgren under Team Danmark aftalen og gør opmærksom på, at der kan være en særlig udfordring i at få integreret denne klubs medlemmer i talentidrætsklasserne i forhold til fodboldtalenterne fra FC Nordsjælland, set i lyset af forskellen på de 2 klubbers forhold og muligheder.

Peter Frederiksen (V), formand for Børn-, Familie- og Ungeudvalget står sammen med partifællen Annette Rieva og Christina Høi Skovdal (S) bag det flertal, der sikrer, at forslaget om at udvide talentidrætsklasserne nu går videre til budgetforhandlingerne. Han mener, at høringssvarene rejser nogle vigtige spørgsmål - men også at der findes gode svar på dem.

- Der er nogle særlige udfordringer, når man tager sådan en stor spiller ind på banen og samtidig relativt mange fodboldspillere. Men jeg er sikker på, det kommer til at blive rigtig godt, og vi vil selvfølgelig følge meget nøje, at det også vil fungere, siger Peter Frederiksen.

Ifølge udvalgsformanden hænger ønsket om at samarbejde med FC Nordsjælland om talentidrætsklasserne også naturligt sammen med fodboldklubbens ønske om at bygge nyt stadion i Favrholm.

- Jeg er sikker på, det bliver positivt for idrætslivet i Hillerød, og det hænger meget sammen med de ambitioner, vi har, i forhold til samarbejdet om udbygning af Favrholm. FC Nordsjælland er en seriøs samarbejdspartner, som vi er glade for at have med at gøre.

Det vil koste Hillerød Kommune op mod 900.000 kroner om året at udvide talentidrætsklasserne med endnu en klasse, og mens Mette Thiesen (NB) tog forbehold for forslaget, stemte Radikale Venstres medlem af Børn-, Familie- og Ungeudvalget, Jørgen Suhr, som den eneste imod, da han ikke mener, der er en positiv business case, og han er bekymret for, at det nuværende talentklassetilbud ikke kan holde til, at FC Nordsjælland får særstatus i forbindelse med endnu en klasse.