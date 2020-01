En række banker, Nordsjællands Politi og sågar FBI har været inde over sagen om en række obskure overførsler, der har ført til at fem rumænere er blevet tiltalt for hæleri. Foreløbigt er fire af dem blevet dømt. Foto: Allan Nørregaard

FBI og banker slog alarm om hvidvask

Overførsler fra Indien, USA, Kroatien, Colombia, Storbritannien, Tyskland og sågar De Forenede Arabiske Emirater var noget, der vakte opsigt i Nordea, hvor en 29-årig rumænsk kvinde havde sin bankkonto. For nylig var kvinden for Retten i Hillerød, hvor hun blev dømt for hæleri efter at have modtaget 12 overførsler og i alt omkring 300.000 kroner fra bedragerier. Det fremgår af dombogen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her