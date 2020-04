Irma lukkede i 2013, og siden flyttede et loppecenter ind i de tomme lokaler. Nu skal der i stedet bygges boliger på grunden. Foto: Janne Mulvad

Send til din ven. X Artiklen: Etageejendom må ikke bygges højere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Etageejendom må ikke bygges højere

Hillerød - 20. april 2020 kl. 19:03 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke lavet om på den lokalplan for Jespervej 21, der for mindre end to år siden blev vedtaget af byrådet. Det har et enigt Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalg besluttet.

Ejeren af grunden Jespervej 21, hvor der tidligere lå en dagligvareforretning og senest et loppecenter, havde ansøgt kommunen om at få lov til at bygge en boligblok med etageboliger i tre fulde etager med svalegange og en delvis facadehøjde på 8,6 meter. Lokalplanen, der blev vedtaget i maj 2018, giver ret til at bygge boliger i to etager samt et saddeltag, så bygningen i alt bliver 2,5 etager høj med en facadehøjde på max seks meter.

Spørgsmålet om dispensation har været sendt i høring hos de nærmeste naboer, og her lyder svaret entydigt, at opførelsen af en bygning i treetager vil forringe deres ejendomme, der vil være flere skyggegener, og svalegange vil betyde mere aktivitet og kig ind til deres boliger.

Grundejeren på Jespervej 21 mener dog ikke, at bygningen vil give mere skygge, og at den ligger i en afstand til skel, så der ikke vil komme flere indbliksgener. Kommunens forvaltning vurderer ikke, at dispensationen vil medføre større skyggegener, fordi bygningen aftrappes, men til gengæld vil den øgede aktivitet på svalegangene kunne opleves mere generende for naboerne.

Og det er udvalget enig i, fortæller formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, Dan Riise (V):

- Der er lige lavet en lokalplan for området for et par år siden, og den synes vi er fin. Vi synes, at vi dengang gik til grænsen, og det skal vi ikke ændre på nu. Det handler også om, at man skal kunne stole på det, som lige er lavet og vedtaget, siger Dan Riise.