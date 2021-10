Foto: Allan Nørregaard

Et slot er ikke nok hvis man vil være en studieby

Hillerød vil være en studieby, og der er også mange studiepladser, og flere kommer til. Men studiepladserne alene er ikke nok, hvis de unge skal have lyst til at komme til Hillerød.

Hillerød - 23. oktober 2021 kl. 06:11 Af Daniel Schlosser Kontakt redaktionen

Et politisk flertal i Folketinget vedtog i juni en rammeaftale for uddannelsesområdet, som blandt andet sender en læreruddannelse med 100 pladser til Københavns Professionshøjskoles afdeling i Hillerød, som i forvejen har pædagog-, sygeplejerske og fysioterapeutuddannelse.

Men hvis Hillerød skal tiltrække flere unge studerende til byen, skal der arbejdes på kulturlivet. Det mener Erik Helmer Pedersen, direktør i C4 Videncenter i Hillerød. Det er ikke nok at oprette studiepladserne. De unge skal også synes, der sker noget spændende i Hillerød.

- Jeg tror ikke på, at nogen kan sige til de unge kom her og studér, vi har en sø, vi har et slot, og vi har nogle parker ned til den sø, og en masse butikker, siger Erik Helmer Pedersen.

Hans vurdering er, at der skal være nogle kulturelle rum, som eksempelvis Klaverfabrikken, hvor der er en bred vifte af muligheder for de unge i forhold til aktiviteter og koncertoplevelser. Det skal der dyrkes mere af for at appellere til de unge mennesker, mener han.

Svært at fylde studie Jakob Harder, dekan for Det Lærerfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole, har i en artikel på sn.dk gjort opmærksom på hans skepsis over, hvordan de skal kunne få udfyldt disse nye læreruddannelsespladser på Campus Nordsjælland.

De har nemlig før kæmpet med at prøve at få rekrutteret unge til deres pladser på læreruddannelsen i Helsingør året før.

- Ved sidste års studiestart ringede vi for eksempel rundt til 90 unge i Nordsjælland, der havde søgt læreruddannelsen i København, og prøvede at overtale dem til at tage uddannelsen i Helsingør, så vi kunne oprette hold der. Det var der én, der ville. Så der skal meget mere til end blot at etablere lokale udbud, hvis regeringens ambition skal lykkes, udtalte han til sn.dk.

En anden forudsætning Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød Kommune, mener at den nuværende situation, hvor der skal oprettes 100 studiepladser, rummer en helt anden forudsætning for at tiltrække lærerstuderende til byen end i tilfældet med Helsingør.

- Det anderledes her er, at der er tale om otte kommuner, der arbejder sammen om at få de 100 studerende til læreruddannelsen i Hillerød, hvor man blandt andet samarbejder om nogle fagpakker, så de studerende kan være sikker på at få en praktikplads, og de får det at vide tidligt, hvor den kan være. Så ved de, hvad for en praksis de skal ud og arbejde i som lærer efterfølgende, siger hun.