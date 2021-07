Se billedserie Anders Blichfeldt har taget alle sine krøllede ideer og lagt dem ind i sin kommende julekoncert. Foto: Erling Madsen

Et outlet for alle Blichfeldts krøllede ideer

Hillerød - 13. juli 2021

Der har aldrig været heste i Royal Stage. Ikke før denne tirsdag eftermiddag i slutningen af juni, hvor to miniature heste bliver trukket ind på scenen mellem halmballer, musikere, linedancere og kulørte lyspærer.

Anders Blichfeldt er ved at optage scener til sin julekoncert.

Uden for kameraets søgefelt står en gruppe juletræer med lyskæder, der er blevet brugt til optagelser dagen forinden.

Anderledes koncert Blichfeldts julekoncert bliver i år afviklet som en solokoncert. Men faktisk kommer publikum undervejs i koncerten til at møde en lang række kendte navne. Anders Blichfeldt kommer til at optræde foran en kæmpe HD skærm, og på skærmen optræder blandt andre Birthe Kjær, Pyrus, Mastodonternes nisser, et symfoniorkester, et 50 mand stort gospelkor, et jazzband, et 80er band og et countryband. Sidstnævnte er netop det, eftermiddagens optagelser drejer sig om at få i kassen.

- Det er et country set up med en sang, jeg selv har skrevet, »There'll be no Christmas without Jesus«. Det kom jeg bare til at tænke over på et tidspunkt. Det er jo egentlig meget sjovt. Uanset om du tror på ham eller ej, så.. there'll be no Chritmas without Jesus. Den lå et højrebenet i en countryudgave, fortæller Anders Blichfeldt.

- Jeg går ret meget all in på alt, hvad der er. Når det er country, så er det country. Der er heste, hø og fire linedancere fra Silver Star Linedancers i Frederikssund. De har indøvet en særlig koreografi over de seneste uger til det her nummer.

Det umulige bliver muligt Omdrejningspunktet for koncerten er altså den store skærm, der måler 3,5x10 meter. Meget vil foregå på skærmen, hvor Blichfeldt foran skærmen reagerer på det, der foregår, men der kommer også til at være sange, hvor han står alene på scenen og spiller live på guitar eller klaver.

- Det var lidt på grund af corona i starten, men det er også et ønske, jeg har haft i lang tid. Jeg kan godt lide at lave store shows, men der er også grænser for, hvad man kan lave, for det kan ikke løbe rundt økonomisk. Derfor tænkte jeg, at på den her måde kan man faktisk give publikum en oplevelse af, at der sker en helt masse. Det er alle mulige ting, som egentlig ikke kan lade sig gøre, som jeg gør, siger han.

Heste og mennesker er klar til optagelse. Hestene står bundet ved scenen og kan spise hø, mens linedancerne giver den gas i midten af scenen, og musikerne spiller lystigt derudaf. Efter to optagelser, er Anders Blichfeldt tilfreds.

Mellem optagelserne løfter han lidt af sløret for, hvad showet kommer til at indeholde.

- For et par år siden lavede jeg Last Christmas i en jazz version. Den fungerer rigtig godt og er blevet spillet meget. Så kommer Pyrus og spiller »Cool Jul« sammen med Mastodonterne. Det skal forestille, at de har kapret scenen. Birthe Kjær er med i en anden optagelse, hvor jeg har lavet en ny tekst til »Sommer og sol«, nemlig »Sommer og jul«, der handler om, hvordan det ville være, hvis man boede i Australien, og det altid er super lækkert vejr, og man sidder juleaften og spiser ris a la mandel i solskin, siger han.

Alle laver det samme Siden januar har han været i gang med forberedelserne til juleshowet, godt hjulpet på vej af sin kone Marina, der efter at have solgt Kaffebar i Slotsgade hjælper sin mand fuld tid.

- Marina og jeg har arbejdet med det her hver dag i månedsvis. Alt er flettet ind og ud, det skal kunne lade sig gøre, så der er skrevet drejebog. Det her show er et outlet for alle mine virkelig krøllede ideer, og det er virkelig fedt at have den mulgihed, siger Blichfeldt, der derfor glæder sig til at præsentere det for publikum.

- Der er ingen, der har prøvet det her før, så derfor er jeg meget spændt på, om publikum kommer til at acceptere præmissen. Jeg elsker at udvikle mig og prøve noget nyt. Alle laver på en eller anden måde den samme julekoncert. Det har jeg selv gjort de sidste fire år, selvom jeg laver den med lidt ekstra lys, bomber og smadder på end Kurt Ravn, men dybest set er det det samme, vi alle laver. Ved at have denne »unikness«, så kan det også være, at jeg skiller mig ud. Nogle af tingene kan man bruge igen og kombinerer det med andre, og det har jeg masser af ideer til, hvordan jeg skal produktudvikle, siger han.

Første julekoncert under navnet »Christmas Magic« afholdes den 18. november i Royal Stage. I alt skal Anders Blichfeldt optræde 18 gange med showet rundt omkring i landet.