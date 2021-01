Et lys i mørket: Slottet vil være oplyst til og med vinterferien

Det vil helt frem til og med vinterferien være muligt at nyde synet af Frederiksborg Slot, selv om solen er gået ned.

De spots, der oplyser slottet, skulle ellers efter planen lyse sidste gang i aften tirsdag den 5. januar, men borgmester Kirsten Jensen har trukket i nogle tråde og har fået forlænget perioden med lys på slottet.

En hillerødborger spurgte mandag borgmesteren, om hun kunne gøre noget for at forlænge perioden med lys på slottet, og det kunne hun altså.

"Hans (borgerens, red.) begrundelse er, at han som 'bagbo' til slottet og hundeejer, hver aften nyder synet af slottet. Den daglige aftentur med hunden rundt om slotssøen er bare lidt skønnere med lys på slottet her i den mørke tid, alt er lukket og slukket pga. Corona, og vi har virkelig brug for noget positivt, noget smukt og et lys for enden af tunnelen, mens vi kæmper for at få smitten til at falde. Det er jeg sikker på, at lyset på slottet kan hjælpe med til," skriver borgmesteren i et Facebook-opslag tirsdag eftermiddag.

Kirsten Jensen kontaktede derfor Slots- og Kulturstyrelsen, og det gav pote.

"Der er bred opbakning til at lade slottet være et lys i mørket i en mørk Covid-tid. Så hermed en tilkendegivelse fra styrelsen, at vi er helt indforståede med, at slottet belyses til og med uge 7," lød svaret fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Og det glæder borgmesteren, at slottet fortsat vil lyse op i de mørke timer.

"Jeg håber, du vil nyde det. Det vil jeg i hvert fald. Vi har alle hver især en mening om, hvor tit der skal være lys på slottet, men dette opslag handler egentlig bare om lys og lydhørhed, og den glæde vi kan give hinanden i en mørk tid," slutter borgmesteren sit Facebook-opslag.