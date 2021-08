Et godt tilbud gav Helle en vogn, to heste - og en ven i Jylland

Se billedserie Helle Barker har sagt farvel til et arbejdsliv, hvor hun ikke trivedes. I dag driver hun sin egen virksomhed, hvor hun kører hestevogn. Foto: Kenn Thomsen

Hillerød - 31. august 2021 kl. 05:57 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Hestene pruster, og den ene napper blidt til den anden, mens de går ved siden af hinanden på stien. Den tunge vogn knager en smule på den bumpede jord, men hestene lader ikke til at mærke noget til vognens vægt, mens de trækker afsted med den gennem den stille skov. Da det går lidt op ad bakke, sætter Helle Barker dem i trav, og de adlyder med det samme.

Helle Barker sidder på kuskesædet ved siden af sin hjælper Charlotte. Hun kører aldrig med hestevognen alene i tilfælde af, at der nu skulle ske noget.

- I løbet af meget kort tid er jeg faldet fuldstændig for dem, siger Helle Barker om hestene Bella og Fabiola, der er tinkere.

Hun driver i dag »Kongernes Heste«, der tilbyder hestevognskørsel i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

- Det er meningen, at jeg skal leve af det. Jeg holdt op på et arbejde, hvor jeg ikke trivedes, og så har jeg gået ledig. Nu blev det så det her, jeg laver, men når der er ting, der falder i hak, så tager jeg det som et tegn, siger hun.

Godt tilbud i Gul & Gratis

Og tingene faldt i den grad i hak, selvom det var lidt af et tilfælde, at Bella, Fabiola og Helle kom ind i hinandens liv.

I virkeligheden ville Helle Barker have en Frederiksborghest og en vogn. Men så faldt hun sidste år forholdsvis tilfældigt over en startpakke med to tinkere og en hestevogn på genbrugsportalen Gul & Gratis.

Heste og vogn kostede 65.000 kroner.

- Jeg sendte en sms, og så glemte jeg det lidt igen. Indtil en aften, hvor telefonen ringede, og det var en mand, der sagde noget på bragende jysk, som jeg faktisk ikke forstod, fortæller Helle Barker.

I den anden ende af røret var Erling. »Ham med de tinkere«, som han fik gentaget lidt tydeligere og langsommere.

De talte lidt frem og tilbage, og de aftalte, at Helle skulle tage turen fra Nødebo til Billund dagen efter for at se på hestene.

- På vejen sagde jeg til min søn, at jeg ville tage ja-hatten på. Det var jo smart med sådan en startpakke. Men da jeg så hestene, var de lidt små. Jeg ville jo hellere have en Frederiksborghest. Men det gik godt med at køre, og hestene var meget søde, fortæller Helle.

»Jeg nupper de to«

Da det blev tid til, at der skulle tages en beslutning, røg det ud af munden på hende:

»Jeg napper de to«.

- Jeg kunne ikke lide at trække i land, men så kunne jeg jo altid sælge dem igen.

Problemet var bare, at hun ikke havde noget sted at gøre af to heste og en hestevogn i Nødebo. I starten blev hestene derfor opstaldet i Esbønderup, men nu er heste og vogn kommet på plads i Nødebo.

Ideen om at hun skulle starte en hestevognsforretning op, kom efter en tur i forbindelse med indvielsen af nationalparken.

- Der holdt to hestevogne, som man kunne tage en tur med, og de var begge fra Sydsjælland. Og så fik jeg ideen, for der må da være nogen, der kører hestevogn i Gribskov, fortæller hun.

Kommer ned i gear

I hestevognen er der plads til seks voksne personer, og den er overdækket og med sider med vinduer, så man kan køre i regnvejr uden at blive våd.

Indtil videre har responsen på turene været god.

- Man kommer virkelig ned i gear, når man kører i skoven. Der var et barn, der efter en tur sagde, at det var den bedste dag i hans liv. Det var ret kært.

- Jeg har haft med heste at gøre det meste af mit liv. Jeg havde en rideskole for mange år siden, og at arbejde med heste siger mig meget. Der er ikke så meget brok med dem, og de er meget sensible dyr, der kan mærke sindsstemninger, siger hun.

Hun vil gerne køre med både turister, børnefamilier og lokale.

- Jeg brænder for at bringe folk ud i naturen, som ellers ikke har adgang til den, f.eks. ældre, der er dårligt gående, eller handicappede.

Og hestene har allerede haft en stejl læringskurve. Udover ture i skoven kørte Helle Barker i sommer på en måned fra Stege på Møn til Jelling med heste og vogn i forbindelse med kulturkaravanen »Visioner fra Vandkanten«.

- De var cool over for alt. Der var intet, der kunne slå dem ud. Det var sådan en fantastisk tur. Undervejs besøgte Erling mig og hestene, fortæller Helle Barker og smiler.

- Jeg fik ikke kun en vogn og to fantastiske heste. Jeg fik også en ven i Jylland.

