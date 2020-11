Estisk mand sigtet for spritkørsel

Klokken 16.50 standsede en patrulje fra Nordsjællands Politi føreren af en varebil på Smørkildevej i Hillerød. Manden er 60 år og estisk statsborger. Han blæste politiets alkometer op over den tilladte grænse, hvorefter han blev anholdt med henblik på at få taget en blodprøve.

- Når der er tale om en udlænding, kører blodprøven på et hurtigspor, og han er tilsagt til at møde ind på politistationen i Hillerød tirsdag. Normal procedure i sådanne sager med udlændinge, der ikke har adresse her i landet er, at de får en bøde og frakendes retten til at føre bil i Danmark, oplyser vagtchef Camilla Prieel, Nordsjællands Politi.