Esporten lagde stærkt fra land

Esport er kommet for at blive. Også i Hillerød, hvor FrederiksborgCentret i weekenden var værter for computerspilsturneringen Cross Border Esport National Tour. Et arrangement med vindere og tabere - både sportsligt og organisatorisk, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der var jo nærmest landskamp-stemning lørdag aften, da der var finaler i A-turneringen. Også på de scoiale medier tog turneringen kegler, og hele stævnet er set af 20.000 mennesker på web-tv, fortæller direktør Carsten Larsen, FrederiksborgCentret om den store esports-debut i Hillerød.

Arrangør af esports-stævnet fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag var faktisk Hillerød Kræmmermarked, der i år finder sted for sidste gang, hvorfor nye indtægtskilder til gavn for byens foreninger skal findes.

- Jeg tror på, at der kommer et lille overskud ud af det, men heller ikke mere. Måske var vejret for godt, og måske er arrangementet heller ikke blevet helt forklaret til dem, der ikke kender det. Esport er jo helt nyt, men det har godt fat hos mange, så det er noget, der er fremtid i, så vi gentager det næste år, men sikkert lidt tidligere på året, så vi undgår de mange konfirmationer, uddyber Carsten Larsen.

Et klap på skulderen skal lyde til de frivillige fra Hillerød Kræmmermarked, som planlagde og afviklede arrangementet, hvilket også omfattede det at håndtere overnatning og at sælge sodavand og slik.

- Afviklingen forløb super godt, og det fik vi ros for, og der var heller ingen tekniske nedbrud. Til gavn ikke kun for de vel knap 250 deltagere, men også for dem, der på storskærm fulgte begivenhederne, fortæller Carsten Larsen.