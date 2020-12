Erindringsværkstedet begynder på Hillerød Bibliotek med et oplæg af forfatter og journalist Helle Merete Brix. Pressefoto

Erindringsværksted: Bliv forfatter i dit eget liv

15. januar 2021 åbner Hillerød Bibliotek og Ældre Sagen igen for Erindringsværkstedet, hvor du kan prøve kræfter med at skrive om dit eget liv

Har du lyst til at skrive nogle af de gode historier fra dit liv til børnene, børnebørnene, eftertiden eller dig selv? Ældre Sagen i Hillerød og Hillerød Bibliotek er igen gået sammen om at tilbyde et erindringsværksted for folk, der har lyst til at komme i gang med at skrive om deres liv. Erindringsværkstedet i januar til marts 2020 var en stor succes.

"Vi har skrevet, grinet meget og nærmest også grædt lidt. Min skrivegruppe har været og er fortsat, idet nogen af os stadig mødes, støttende og en god hjælp. Vi kendte ikke hinanden, og egentlig gør vi det heller ikke nu. Vi har læst hinandens skriverier, som man læser litteratur i en læsegruppe. Teksten er læst hjemmefra, og man har gjort sig tanker om den, her dog på en let og positiv facon. Vi er meget forskellige som mennesker, uddannelsesmæssigt og i alder. Vores ideer om at skrive er også helt forskellige. Der er historierne til børnebørnene, de længere tekster til livets billeder eller blot trangen til og glæden ved at skrive. Jeg har helt fra teenageårene gerne villet skrive, så det er en gammel drøm, der nu er gået i opfyldelse," siger Linda Christiansen, der deltog i forårets erindringsværksted.

Det sidste skub Linda havde længe haft lysten til at tage hul på sit livs historie, men hun manglede lige det sidste skub.

"At være i en skrivegruppe, var lige netop det, der skulle til for at få pennen varm. For mig var det svært at få ordene på papiret, svært at prioritere skriveriet. I skrivegruppen aftales, hvornår der skal ligge en tekst til "gennemsyn", altså har jeg en aftale med nogen - og den er ikke svært at holde," fortæller Linda Christiansen

Det vil både være muligt for nye og tidligere deltagere at være med i "Erindringsværkstedet" i den nye sæson. Forløbet kræver ingen særlige forudsætninger, blot lyst til at skrive. Vi arbejder med mindre grupper på fire til syv deltagere, så alle forholdsregler angående Corona kan overholdes.

Begynder 15. januar Erindringsværkstedet begynder den 15. januar 2021 på Hillerød Bibliotek med et oplæg af forfatter og journalist Helle Merete Brix. Efterfølgende mødes holdene hver anden fredag frem til 9. april. Til hver gruppe vil være tilknyttet en medarbejder fra Hillerød Bibliotek eller en fra Ældre Sagen.

Gratis Det er gratis at deltage. Tilmelding til hele forløbet foregår enten via Ældre Sagen Hillerød eller Hillerød Biblioteks hjemmeside.





