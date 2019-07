Se billedserie Denne lokale karikaturtegning fra 1930erne siger det hele. Erik Christensen var mest kendt som fodboldspiller og tennisspiller. Men var også et stærkt kort i badminton.

Erik var den bedste til det hele

Hillerød - 25. juli 2019

1935 var måske det største år for Erik Christensen. Snedkeren fra Hillerød var svær at holde nede. Den ene dag er han i finalen om det danske mesterskab i tennis, og den anden dag er han med på det sjællandske unionshold, der spiller 1-1 mod Ungarns landshold.

Erik Christensen var et boldgeni af en anden verden. Han var byens bedste til tennis og fodbold, og derudover førte han sig frem i badminton og var med til at starte cricket op i FIF. Bare det havde med bolde at gøre.

- Han kunne det hele. Han spillede for at vinde, men det var nok legen, der kom stærkest til udtryk i hans spil. Jeg lærte rigtig meget af ham, og jeg kan huske, at han blev klubmester,, da han var på vej mod de 60-år, fortæller Allan Regnarsson - der ligesom Erik Christensen i øvrigt har været formand for Hillerød Tennisklub.

Erik Christensen blev født i 1911 og døde i 1978. Han blev kun 68 år, men nåede i den grad at afsætte sit mærke.

- Han tog os børn med til tennis. Der var der, at en stor del af vores tid sammen foregik, fortæller Marianne Jönsson, datter af Erik Christensen - og selv tidligere klubmester i tennis.

Tilbage i 1935 runder Erik Christensen de 24 år. Han spiller venstre innerwing - det vil sige offensiv midtbanespiller - på FIF Hillerøds hold i Mesterrækken. FIFs gyldne periode er overstået. Det er den, der falder sammen med dansk fodbolds allerførste år. FIF er i perioden 1913-23 med i tre finaler om provinsmesterskabet, hvor vinderen kvalificerer sig til DM-finalen mod det bedste hold fra København.

Hovedstadens klubber trækker hver gang og flere år frem altid det længste strå i finalen. Og i provinsfinalerne - altså semifinalerne - taber FIF alle tre gange.

Det er Helsingør og Næstved, som de følgende år er de sjællandske klubber, der gør det bedst - med Frederiksborg Idrætsforening fra Hillerød i andet geled sammen med klubber som Køge, Korsør, Haslev og Slagelse.

Erik Christensen er 19 år, da FIF i 1931 rykker ud af Oprykningsserien, som var rækken lige efter de allerbedste, og nu siges der at være bud efter stortalentet. Men han fortsætter i klubben - og gør det godt nok til at debutere på det sjællandske unionshold i 1932. Altså er han en af de 11 bedste spillere på hele Sjælland - udenfor København.

Det ender med nederlag på 1-6 mod B93, men Christensen fra Hillerød er de næste seks-syv år nærmest fast inventar på holdet, der spiller kampe rundt om i landet. Mod Jylland, mod Bornholm - og mod Ungarn. Erik Christensen er alle gange eneste spiller fra FIF Hillerød. Det bliver til i alt 17 kampe på SBU-holdet, heraf 10 som anfører.

Boldtalenter som Erik Christensen er sjældne - og så alligevel ikke. Engang kunne den lidt yngre Knud Lundberg spille sig på landsholdet i fodbold, håndbold og basketball, men tiderne har ændret sig. I mange år har det kun været muligt at være på toppen i en enkelt idrætsgren. Det forhøjede tempo, de mange flere kampterminer og en stærkt forøget konkurrence helt uhyrlig konkurrence har gjort det umuligt.

»Jeg har levet og åndet for min idræt, siden jeg var dreng, og det har givet mig mange glæder. Men det kan ikke nægtes, at jeg en og anden gang har tænkt: Du er sgu født 30 år for tidligt,« sagde Erik Christensen i et interview i FIFs 75 års jubilæumsskrift i 1977, og her tænkte han vist både på professionel fodbold og de forbedrede faciliteter og rekvisitter, som halvfjerdserne bød på.

Men engang var Erik Christensen vanskelig at stoppe. Han ville det hele, begyndte i FIF som målmand, og han voksede op på Enghavevej - et halvlangt udspark fra klubbens boldbaner. Hans første fodboldstøvler var et par gamle træskostøvler, der blev sat knopper på, og den første tennisketsjer lavede hans far af et stykke egetræ.

Erik Christensen begyndte som niårig i FIF i 1920 og sideløbende var det især tennis, der lokkede. Her havde de københavnske klubber de bedste forhold - og de bedste spillere. Tidens stjerner hed Anker Jacobsen og Einer Ulrich, og de stor begge i vejen for Erik fra Hillerød, som tre gange spillede sig i DM-finalen i herresingle. Og tabte alle tre. De to første gange var Anker Jacobsen fra KB stærkest: 3-0 og 3-1 lød cifrene i 1933 og 1934.

Tredje gang skulle have været lykkens, da Erik Christensen i 1935 stod overfor HIK´eren Einer Ulrich, farfar til Metallica-trommeslageren Lars Ulrich. Einer Ulrich var næsten allerede på det tidspunkt en legende i dansk tennis, og hans sønner Jørgen og Torben, sidstnævnte far til Lars, førte arven videre.

Erik Christensen kom godt fra start og vandt første sæt med 6-1, men derefter blev det svært. Ulrich erobrede de tre følgende sæt og vandt dermed kampen: 6-3, 6-3 og 6-2 markerede forskellen.

Tilbage står, at Erik Christensen går over i Hillerøds sportshistorie som en af de allerstørste: De mange fodboldkampe på udvalgt SBU-hold og i tennis bl.a. 28 sjællandske og 14 provinsmesterskaber. Sjællandsmester ni år i træk.

Ved siden af sporten, som fyldte meget for ham, var Erik Christensen snedkermester i familieformaet på Åmosevej. Han var i mange år formand for Hillerød Tennisklub, og han var æresmedlem af FIF.

- Erik kunne uden forberedelse også være gået ind som fast mand på atletikholdet, som FIF-løberen Emil Frederiksen udtalte til klubbens jubilæumsskrift. Erik Christensens talent havde næsten ingen grænser.