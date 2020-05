Se billedserie Erik Solbakke Hansen indrømmede at stå bag knap 30 brande, der kostede over 35 mennesker livet, ligesom han tilstod drabet på en 15-årig pige på Fanø. Men nu undersøger en ny dokumentarserie, om tilståelserne var troværdige. Foto: Privat/TV 2

Erik Solbakke har 38 menneskeliv på samvittigheden: Nu vil eksperter have sagen genåbnet

Hillerød - 24. maj 2020 kl. 09:35 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra på mandag kan seerne følge med i en ny dokumentarserie på TV 2. Serien undersøger, om de tilståelser, der gjorde den mentalt udviklingshæmmede Erik Solbakke kendt som Danmarks største massemorder, nu også var troværdige.

Erik Solbakke indrømmede at stå bag 27 pyromanbrande, hvoraf størstedelen foregik i Hillerød og Helsingør samt den store brand på Hotel Hafnia i København i 1973, ligesom han tilstod drabet på en 15-årig pige på Fanø i 1980. I alt kostede de forbrydelser, Erik Solbakke tilstod, 38 mennesker livet.

Gennem årene er der skrevet flere bøger og lavet film om, hvordan det lykkedes en efterforsker fra Rejseholdet at opklare og få Erik Solbakke til at tilstå de mange forbrydelser. Fælles for sagerne var, at de havde været uopklarede i flere år, og at der hverken var øjenvidner eller tekniske beviser, der knyttede Erik Solbakke til forbrydelserne. Således var det afgørende bevis mod Erik Solbakke hans egne tilståelser.

I den nye dokumentarserie har TV 2 fået adgang til politiets sagsakter, og gennem interviews med flere af de involverede personer bliver politiets efterforskning og afhøringer undersøgt til bunds. TV 2 tog fat på historien, da de fik et tip fra den pensionerede efterforsker Jørn Gravesen, fra politiets Rejsehold. Han har i 30 år undret sig over Erik Solbakke og hans tilståelser.

- Jeg forsøgte virkelig at lægge den der undren fra mig og sagde: »Hold nu op, Erik Solbakke er jo dømt, og alt er forhåbentlig gået fuldstændig rigtigt til.« Men jeg kunne simpelthen bare ikke slippe min undren om det her, siger Jørn Gravesen i en pressemeddelelse fra TV 2.

Tv-kanalen lover også, at der kommer nye oplysninger frem om den komplicerede sag, som sætter tilståelserne i et nyt lys.

Frederiksborg Amts Avis beskrev sidste sommer sagen om Erik Solbakke og de brande, han tilstod at have stået bag. Brande, der blandt andet raserede egnsmuseet, der dengang lå ved Tikanten, Gottlib og Søn, Nordsten, en børnehave og en boligblok. Yderligere 18 brande fulgte i Hillerød. I Helsingør gik det ud over Asp-Holmblad i 1982, hvor en brandmand omkom, og ved endnu en brand i Helsingør mistede en 22-årig kvinde livet. Ved branden på Hotel Hafnia i København i 1973 mistede 35 mennesker livet.

Peder Bisgaard, der var en af fire politimænd fra politiet i Hillerød, som skulle assistere Rejseholdet med at opklare brandene i Hillerød, fortalte sidste år om sagen, og han kunne huske, hvordan Erik Solbakke efterhånden tilstod flere og flere sager.

- Rejseholdets Per Caspar fik opbygget et helt særligt forhold til Erik Solbakke under afhøringerne, hvilket var afgørende, fordi Erik Solbakke var retarderet. Under en afhøring begyndte han pludselig at tale om noget, som måtte undersøges. Det viste sig at være Hotel Hafnia, han talte om, og på baggrund af de ting, han vidste, og de detaljer, han kunne genfortælle, kunne det konkluderes, at det var ham, der også stod bag den brand, fortalte Peder Bisgaard blandt andet.

Også dommeren Peter Garde fortalte til Frederiksborg Amts Avis, hvordan retssagen blev afviklet på noget utraditionel vis. Retsmøderne blev nemlig flyttet ud til gerningsstederne.

- Der var det usædvanlige ved sagen, at han (Erik Solbakke, red.) ikke kunne forklare det ordentligt, hvis vi bare gav ham nogle adresser. Han vidste, han havde gjort en forfærdelig masse, som var helt forkert, men han var ikke i stand til at fortælle det, hvis han bare fik adresserne og nogle billeder fremvist. Han skulle se stederne. Derfor valgte vi at placere retten ude på gerningsstederne. Igennem et halvt år tog vi hver uge en formiddag ud, hvor Erik Solbakke, en politimand, en anklager, en forsvarer, min sekretær og jeg kørte ud og så gerningsstederne. Så kunne han godt huske, hvad han havde gjort, og så kiggede vi alle sammen i vores papirer, og hvis det stemte overens, så kunne vi stole på hans tilståelse, forklarede Peter Garde om sagen.

Erik Solbakke blev idømt forvaring og tilbragte resten af sit liv på Kofoedsminde på Lolland - en lukket institution - indtil han døde i 1997 af en leversygdom. Han blev 49 år gammel.