Erhvervsejendom bliver til svanemærkede boliger

Ideen om at renovere bygningen og lave den om til lejligheder har været længe undervejs. Renoveringen var en del af planerne for byggeriet af 'The Hill' ved Hillerød Station, som de kom frem tilbage i 2016. Dengang opstod der forvirring om, hvilke ejendomme der skulle bevares - og hvilke der skulle rives ned for at gøre plads til det nye, store lejlighedskompleks. Bygningen på Søndre Jernbanevej 33 måtte nemlig lade livet, men Søndre Jernbanevej 31 bliver altså bevaret - og er nu ved at blive renoveret.