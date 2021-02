Erik Helmer Pedersen, direktør i C4 Videncenter, mener, at det er på høje tid, at der bliver gjort noget ved industrikvarteret. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsdirektør vil have ny plan for industriområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsdirektør vil have ny plan for industriområde

Hillerød - 19. februar 2021 kl. 04:32 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Der er behov for en strategi for Hillerøds industriområde ved Industrivænget, og det skal ske, før politikerne skal diskutere, om der skal etableres et aflastningscenter uden for bymidten.

Læs også: Erik Helmer efterlyser samlet strategi for industrikvarteret

Det mener direktør i C4 Videncenter Erik Helmer Pedersen, der vil samle politikere, ejendomsejere, ejendomsmæglere, lejere og andre med interesser i området til en drøftelse af industrikvarterets fremtid.

- Bygger man et stort, flot center med en stor tiltrækningskraft, er der ingen grund til for ejendomsejerne at bruge penge på at udvikle industriområdet. Fordelen ved at udvikle eksisterende ejendomme er, at de samtidig bliver animeret til at tilslutte sig separatkloakering. Hvorfor skulle de bruge penge på at tilslutte sig, når der ikke er mulighed for at få lejere, når man er omfattet af meget restriktive lokalplaner?, spørger Erik Helmer Pedersen.

Elektronik- og hvidevarekæden Power var ved juletid tæt på at flytte ind på Industrivænget, men planerne faldt til jorden, da lokalplanen ikke tillod Power at åbne i bygningen.

- Jeg undrer mig over, at der ikke udvises større fleksibilitet i forhold til at få en forretning til byen. Snakker man om en ny struktur i industrikvarteret, så er det trods alt bedre, at der ligger en Power med 40-50 arbejdspladser frem for et lager, siger Powers adm. direktør Jesper Boysen.