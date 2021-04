Niels Arp-Hansen giver ikke meget for direktør i C4 Erik Helmer Pedersens syn på sagen om J. Jensens mulige udvidelse. Foto: Allan Nørregaard

Erhvervschefen er usaglig i sit syn på mulig udvidelse af J. Jensen

Debat

Erik Helmer Pedersen, chef for C4, udtaler sig i lørdagsavisen usagligt og udemokratisk om J. Jensens forsøg på at få en udvidelse igennem i Uvelse. Man skulle næsten tro, at han var ansat der.