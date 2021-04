Hillerød Kommune risikerer at sagen om J Jensens udvidelse i Uvelse får virksomheder til at miste tillid til Hillerød Kommune som troværdig samarbejdspartner, mener C4-direktør Erik Helmer (tv). Kirsten Jensen (th) svarer på kritikken. Foto: Allan Nørregaard

Erhvervschef: Politikere er ikke fair

Erhvervslivet i Hillerød er uforstående overfor, at politikerne render fra deres løfter til J. Jensen om at virksomheden kunne udvide på Højlundevej.

Hillerød - 10. april 2021 kl. 05:18 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Udsigten til, at J. Jensen ikke kan få tilladelse til at etablere Upcycling Nordsjælland, kan få konsekvenser for lokale virksomheders tro på en fair politisk behandling i Hillerød Kommune.

Det siger erhvervschef Erik Helmer Pedersen fra Hillerøds erhvervsorganisation, C4.

- Erhvervslivet er skuffede over det her. Og det er bekymrende for mange virksomhedsejere, hvis de ikke kan stole på at få en fair politisk behandling. Hvis den her sag behandles sådan, kan der være grund til at tro, at det også kan ske fremover. Det her handler om, at man skal stå ved det man siger, så man kan være en troværdig samarbejdspartner, siger han.

Han mener, at J. Jensen har fået en alt anden end fair behandling af politikerne i Hillerød Kommune.

I hans optik har Hillerød Kommunes byråd selv bedt om at få ændret fingerplanen, så J. Jensens projekt kunne realiseres som en udvidelse i Uvelse.

Hillerød Kommune skrev i et høringssvar om fingerplan 2017 som følger til Erhvervsstyrelsen:

»Hillerød Byråd finder det positivt, at udvidelsen af erhvervsområdet ved Højlundevej i Uvelse.... er kommet med i forslaget til fingerplan 2017... Miljøvirksomheden J. Jensen ApS, der arbejder med at genanvende byggematerialer og har udviklet en ny banebrydende miljøteknologi til afrensning af PCB, får mulighed for at udvide deres aktiviteter ved Højlundevej, Uvelse med bl.a. nedknusning af byggematerialer og afrensning af byggematerialer for PCB.«

Fire år og to millioner Regeringen fulgte opfordringen og vedtog et landsplansdirektiv, der gjorde det muligt at udvide J. Jensens virksomhed ved Højlundevej. Derfor skrinlagde man planerne ved Erhvervstrekanten i Hillerød, hvor J. Jensen i fire år havde arbejdet på at anlægge sit affaldscenter, da det ikke var muligt i Uvelse.

- J. Jensen fik at vide af Hillerød Kommune, at man kunne gøre det i Erhvervstrekanten. Så man brugte fire år og to millioner kroner på at udarbejde alt det, der skulle til, for at lægge det der. Og som det så ud på det tidspunkt, ville sagen være blevet stemt igennem med 26 ud af 27 mandater. Men så får de tilsagn om, at kommunen i stedet ville arbejde for en udvidelse i Uvelse, siger Erik Helmer Pedersen.

Samme flertal vedtog herefter, at arbejdet med lokalplanen skulle begynde, ligesom det blev skrevet ind i Kommuneplan 2017, at området udlægges til virksomheder, der arbejder med afrensning og genbrug af byggematerialer.

- Dialogen med Hillerød Kommune gør, at virksomheden har en helt klar formodning om, at projektet ved virksomhedens domicil uden for Uvelse kan gennemføres med markant politisk opbakning, siger Erik Helmer Pedersen.

Men i denne uge viste det sig alligevel, at der nu er et spinkelt flertal for at afvise lokalplanen, når den i slutningen af april skal vedtages i byrådet. Både S, SF, Ø og R har enten stemt imod lokalplanen i et udvalg, eller sagt, de vil gøre det.

Bange for vælgerne? Socialdemokratiet sendte mandag en pressemeddelelse ud om beslutningen om, at partiet ikke mener, der bør gives mulighed for at J. Jensen kan udvide i Hillerød Kommune.

Begrundelsen var blandt andet »vægtige høringssvar fra eksempelvis borgerne i området«, og Louise Colding Sørensen (S) fremhævede i Frederiksborg Amts Avis onsdag, at »600 borgere har skrevet under på, at det er en dårlig idé«.

Men den argumentation er ikke god nok, mener erhvervschefen.

- Selvfølgelig har man lov til at skifte mening undervejs, hvis der er kommet noget frem. Men vi mener, det er på et usagligt grundlag, siger Erik Helmer Pedersen.

Han henviser til, at mange af de personer, der har givet en digital underskrift på skrivunder.dk, hvor Foreningen J. Jensens naboer har oprettet en underskriftsindsamling, slet ikke bor i nærheden af J. Jensen, og mange ikke engang i Hillerød Kommune.

En optælling fra Hillerød Kommunes forvaltning viser, at ud af de 643, der havde skrevet under 8. marts 2021 havde 101 skrevet, at de bor i Uvelse og 108 i Hillerød.

106 er fra Slangerup og 118 fra Lynge.

Resten har ikke angivet deres adresse, eller bor øvrige steder, som Frederiksberg, København, Virum, Stenløse og Tårs på Langeland.

- Er det rimeligt, at borgere, der ikke umiddelbart angiver at have en fast tilknytning til et område, kan medvirke til at forhindre byudvikling og erhvervsudvikling i et område, langt væk fra hvor de selv bor? spørger han.

- Det er ikke forfærdeligt mange underskrifter, der kommer fra nærområdet. Og hvis det handler om, at man er bange for vælgerne, så må man bare sige, at der er 209 underskrifter fra folk, der kan stemme i Hillerød. Det må være dem, man er bange for, siger Erik Helmer Pedersen, som ikke tillægger den digitale indsamling af underskrifter stor værdi.

Samtidig mener Erik Helmer Pedersen, at alle de argumenter, borgerne er kommet med i deres indsigelser, er blevet tilbagevist af embedsfolkene i det store sagsmateriale, der ligger på sagen.

- Jeg er imponeret over det arbejde, embedsmændene har gjort. Alt er afdækket, og alle spørgsmål er besvaret. Og man har kunnet tilbagevise alle de indsigelser, der er kommet. For mig at se, er der intet, der indikerer, at J. Jensen ikke skulle få lov at lave deres projekt, og det er også det, man har stillet dem i udsigt. Men man skifter mening, fordi der er 209 borgere, der kommer med nogle grunde, som alle er tilbagevist, siger han.

- Det er ikke fair, når beslutningstagere benægter fakta, og gør virksomhedernes fremtid afhængig af politiske overvejelser på baggrund af indsigelser og bekymringer, som uvildige fagfolk og eksperters undersøgelser kan tilbagevise.

- Den her sag har nu kørt i mere end 10 år. Det er en virksomhed, der beskæftiger mere end 2000 mennesker i hele koncernen. Vi savner den slags virksomheder i Hillerød. Det kan godt være, den skal ligge i en anden kommune, men det ærgrer mig fantastisk, at de skal vente mere end ti år på at komme til at lave noget, der vil være enestående her i Danmark. Det er ikke bare genbrug, de skaber værdi ud af bygningsaffald. Det kommer meget bag på mig, at vi ikke kan få lov at stå forrest i Hillerød med en miljøskabende virksomhed, siger han.

