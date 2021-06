Erik Helmer Pedersen, der er direktør i C4 Videncenter og Hillerød ByForum, mener, at motorvejen vil styrke hele Hillerød. Arkivfoto:

Erhvervschef: - Motorvej vil styrke hele Hillerød

Både handelsliv og erhvervsliv vil nyde godt af, at motorvejen nu bliver forlænget helt til Hillerød, mener Erik Helmer Pedersen

Hillerød - 30. juni 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Det er ikke kun bilisterne, der får glæde af, at Hillerødmotorvejen nu bliver forlænget helt til Hillerød.

Det mener Erik Helmer Pedersen, der er direktør i C4 Videncenter og Hillerød ByForum.

"Det er godt for både erhvervslivet, handelslivet og Hillerøds fremtidige udvikling," siger han til Hillerød Posten.

"Der er rigtig mange, der pendler ind og ud af Hillerød hver eneste dag, og det er vigtigt, at de kan komme nemt til og fra arbejde, og motorvejen vil være med til at gøre det nemmere for Hillerøds virksomheder at tiltrække arbejdskraft. Det er også godt for Hillerøds produktionsvirksomheder, der eksporterer varer, fordi de kan komme hurtigere og nemmere ud med deres varer, og endelig er det også godt for entreprenørbranchen, da det vil give dem bedre muligheder for at konkurrere med virksomheder i København, fordi de ikke behøver at spilde tid på at sidde i kø på motorvejsforlængelsen," uddyber Erik Helmer Pedersen, der altså også mener, at motorvejen vil være med til at styrke Hillerød som handelsby.

"Hillerød er Nordsjællands handelscentrum, og den position vil blive forstærket med motorvejen og ombygningen af Hillerød Station, fordi det bliver endnu nemmere at komme til og fra byen", siger han.

Direkte tog Erik Helmer Pedersen glæder sig også over, at der er blevet sat penge af til en forundersøgelse af en S-togslinje mellem Hillerød og Farum i trafikforliget.

"Der er rigtig mange fra farumområdet, der arbejder i Hillerød, og det nemmeste for dem i dag er at tage bilen, fordi det tager et sted mellem 45 minutter og en time med offentlige transportmidler. Med en direkte S-togslinje vil det kun tage ti minutter, og det vil også få endnu flere fra farum-området til at tage til Hillerød for at handle," siger Erik Helmer Pedersen.

Han er også glad for, at Hillerød Station bliver bygget om.

Det betyder nemlig, at togene, der kommer fra det nordlige Nordsjælland, kan køre direkte igennem, så passagerer, der skal til den nye bydel Favrholm, der både får et hospital, boliger og arbejdspladser, ikke behøver at skifte tog.

"Det er vigtigt, at borgere fra resten af Nordsjælland - altså blandt andet Helsingør, Tisvildeleje, Gilleleje og Helsinge - kan komme hurtigt og nemt til og fra det nye hospital og de kommende arbejdspladser i Favrholm, og jeg håber, at der kommer 20 minutters-drift på lokalbanerne. Det vil få flere til at tage toget, og det vil forhåbentlig lette presset på Hillerøds veje," siger han.

Uforståeligt Han forstår dog ikke, at der ikke er blevet fundet penge til en udvidelse af Overdrevsvejen.

"Det virker uforståeligt på mig. Både regionen og kommunen har brugt penge på at lave to nye lyskryds med fire baner, men hvis resten af strækningen kun er tosporet, så kan jeg godt frygte, at det ender med trafikkaos. Der er rigtig mange mennesker, der skal til og fra hospitalet hver eneste dag, så jeg tror, at det bliver et meget stort problem. Det burde man finde penge til. Det drejer sig kun om cirka 60 millioner kroner, og det er jo ikke meget set i det store perspektiv," siger han.

