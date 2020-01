Se billedserie Cafe Kik ligger allerede i Silkeborg, hvor Brian Risby Knudsen åbnede cafeen i 2008. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Erfaren restauratør åbner café på Torvet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erfaren restauratør åbner café på Torvet

Hillerød - 27. januar 2020 kl. 19:21 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter flere år med forskellige restauranter skifter lokalerne på Torvet ned til Slotssøen nu igen ejer. Brian Risby Knudsen har sammen med sin far, Jan Knudsen, købt Restaurant Udsigtens lokaler, og til marts åbner Café og Brasserie Kik.

Café Kik findes allerede i Silkeborg, hvor det er byens største cafe, og Brian Risby Knudsen glæder sig til at åbne cafe nummer to.

- Det er en helt unik placering. Caféen i Silkeborg ligger ned til vandet og Gudenåen, og jeg troede ikke, at der var noget, der kunne slå den beliggenhed, men det er helt unikt. Vi har haft kik på lokalerne længe, også dengang det var kontor, men der blev det altså ikke, siger Brian Risby Knudsen og fortsætter:

- De sidste to år har jeg gået og puslet med at finde det perfekte sted til restaurant nummer to. Placeringen er så unik, at hvis man ikke slår til, så er man godt dum. Jeg synes, det er vildt, at der ikke er nogen tidligere restauratører, der har formået at drive den videre med sådan en god beliggenhed, siger han.

Den 37-årige restauratør kender området omkring Hillerød særdeles godt. Han er opvokset i Helsinge, hvor hans mor stadig bor. Hans søster bor i Hillerød, og faren bor i dag i Gørløse. Sammen med sin far og en partner ejer han restaurantkæden Ilden, der ligger i København, Roskilde, Næstved og Odense.

Det er første gang, han åbner en restaurant, hvor han har netværk i byen.

- Hillerød er hovedstaden i Nordsjælland. Der er der, man tager til fra andre byer i Nordsjælland, når man skal købe ind eller spise, siger han.

Har hjertet med

Caféen bliver i to etager med i alt 130 pladser indenfor og 160 pladser udenfor på tre terrasser mod Torvet og Slotssøen. I den nederste del vil der være mulighed for at holde selskaber.

På trods af, at der allerede ligger flere caféer og restauranter i og omkring gågaderne i Hillerød, så mener Brian Risby Knudsen, at der er plads til et koncept som Café Kik. Om udvalget siger han:

- Vi kommer til at køre kæmpe brunch buffet hver weekend. På kortet er alt fra burger, tapas, pasta og salater til gode bøffer. Vi går meget op i, at kødet er en ordentlig kvalitet, og vi kommer til at have ribeye og oksemørbrad, wienerschnitzel og mørbradgryde. Så det er et stort udvalg. Kokkene er alle uddannede, og jeg tager den ene af mine køkkenledere fra Silkeborg med til Hillerød. I starten kommer jeg selv til at være her i døgndrift. Jeg åbner altid restauranter med hjertet, og et nyt hold skal man hjælpe lidt på vej, ved jeg af erfaring.

Skiftende ejere

Lokalerne på adressen Torvet 4 har haft flere forskellige ejere gennem de sidste år. I 2016 åbnede ejeren af det daværende Cafe København Restaurant Lindeskov, der havde grillbuffet på menuen. Men kun et år efter lukkede restauranten, da selskabet bag de to restauranter gik konkurs. Efter at have været lukket en måned åbnede det nuværende København Cafe & Bistro, mens Restaurant Lindeskov forblev lukket. I juni sidste år åbnede Restaurant Udsigten så. Restauranten var ramt af en del startvanskeligheder med blandt andet el-installationerne, og nu er lokalerne altså blevet solgt videre endnu en gang. I øjeblikket er lokalerne ved at blive bygget om, så de er klar til åbningen i midten af marts. Hvornår cafeen præcis åbner, er endnu ikke fastlagt.