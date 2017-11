Send til din ven. X Artiklen: Era Biler vil købe skrotbussen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Era Biler vil købe skrotbussen

Hillerød - 30. november 2017 kl. 15:33 Af Janne Mulvad

Nu udvikling i sagen om St. Dyrehave Skoles gamle bus.

Ved onsdagens byrådsmøde skulle Hillerød Byråd godkende, at bussen afstås til Ove Jensen Biler, der efter at have vurderet, at bilen ikke er noget værd, har tilbudt at skrotte den uden omkostninger for kommunen.

Det var ellers meningen, at bussen skulle køres til Hillerøds venskabsby Kladovo i Serbien, hvor lokale elever på Teknisk Skole skulle reparere bilen, så den kunne bruges til at fragte børn og unge fra yderområderne ind til selve Kladovo, hvor de kan dyrke idræt.

Planen om at overdrage bussen til venskabsbyen blev dog opgivet, da det blev konstanteret, at bussen havde vand i styringssystemerne og på ingen måde kunne repareres. Derfor skulle byrådet onsdag godkende tilbuddet fra Ove Jensen Biler.

Men i sidste minut kom der et tilbud fra Era Biler, som ifølge Kim Hendry (uden for parti) har givet et tilbud om at købe bilen - for et beløb som er mere end nul kroner.

- Det undrer mig, at man ikke kan få noget som helst for den. Ikke så meget som en krone. Det kom jeg til at tale med en kollega om. Så nu er der et købstilbud på den bus fra min kollega, sagde Kim Hendry, som selv er ansat hos Era Biler. Han gik uden for døren, mens resten af byrådet så nærmere på købstilbuddet, som Kim Hendry gav til borgmesteren i en kuvert.

- Jeg kan ikke sidde på et åbent byrådsmøde og sige, hvad pris vi har fået tilbudt. Men tilbuddet gælder i ti dage, så vi er nødt til at tage stilling til det snart, sagde borgemester Dorte Meldgaard (K) - hvorefter Dan Riise (V) kom med et forsalg om at byrådet bemynder borgmesteren eller forhandleren til at sælge bussen bedst muligt. Et forslag, der var enighed om.

- Og så skal vi ikke se den sag igen, sluttede borgmester Dorte Meldgaard.