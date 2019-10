Se billedserie Forfatter Karen Fastrup blev interviewet af litteraturformidler Sarah Elizabeth Hvidberg. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Er der en mening med de løsslupne ord?

Hillerød: Midt under lørdagens litteraturfestival skød Hillerød Bibliotek et eksperiment i gang. To venner, forfatter/taleskriver mm Kasper Colling Nielsen og forfatter/digter/skuespiller mm Klaus Flygare blev sat stævne på scenen i Vandrehallen i en time.

Sammen har de skrevet på et teaterstykke om forfatteren Jan Sonnergaard, der døde i 2016. Påstås det. »Jan Sonnergaard er ikke død«, hedder forestillingen, som vises på Betty Nansens Edison scene fra den 7. november.

Det var undskyldningen for at sætte de to mænd derop på scenen i Vandrehallen, til en snak om tilblivelsen af skuespillet, styret af en manuskript, som de to fik stukket i hånden.

Festivalstemning

Samtidig kunne man høre Tobias Trier synge i Truckhallen eller smide sig i de bløde sofaer i Buddhas og lytte på lovende musikalske talenter med styr på ordene. Senere kom højskoleeleverne fra Grundtvigs skrivehold og læste med let skælvende stemmer op af deres tekster.

Og inden det skulle handle om Jan Sonnergaard var Karen Fastrup på scenen i Vandrehallen, og blev man hængende helt til lørdag aften kom Helle Helle til litteraturfestivalen, hvor man på god festivalvis får sat et armbånd om håndleddet i entreen.

Fødselsdag hos Jan

Men tilbage til scenen med de to mænd, hvor de 60 minutter blev meget mere end historien om et skuespil. Ordene slap helt løs, og blev også løsslupne.

Manuskriptet stillede spørgsmålet »Hvorfor er vi så fascinerede af Sonnergaard som kunstner«?

Kasper Colling Nielsen svarede:

- Han var en skøn person, for han var et meget usnobbet menneske. Han var ikke en del af det litterære miljø. Han var bare sig selv. Og et sjovt selskab. Vi havde en teaterklub sammen, hvor vi gik i teatret, og så gik vi ud at spise. Hvor Jan sad og snakkede. Og så lyttede vi.

Klaus Flygare fortalte om, at Jan Sonnergaard elskede mad og vin. Flere gang om året indbød han til fødselsdag, og man skulle helst ikke spørge ind til, om han nu havde fødselsdag eller ej. Klaus Flygare blev flere gang inviteret til generalprøve på sådan en fødselsdag, fortalte han.

- Så skulle man smage tre forskellige slags foie gras, eller vurdere, om vinen passede til, fortæller Klaus, som aldrig blev inviteret til de rigtige fødselsdagsfester. Men siden fandt ud af, at generalprøverne faktisk var festerne.

- Hvorfor lave en forestilling om en mand, der næsten lige er død? Skal tingene ikke lidt mere på afstand? Grunden til at jeg synes det er vigtigt at lave et stykke om Jan Sonnergaard er, at jeg gerne vil være med til at holde ham vågen i folks bevidsthed. Han klinger jo af. Jan havde en stemme i dansk litteratur, der var helt hans egen. Han skrev om nogle mennesker, hvis liv brændte sammen, og ikke kunne komme videre. Som sad der, som en konsekvens af en udvikling, de ikke kunne påvirke.

Glæder mig til du løber

Manuskriptet bad på et tidspunkt Kasper Colling Nielsen fortælle om, hvordan det er at skrive sammen med Klaus Flygare.

- Det er rigtig sjovt at skrive sammen med dig. Man får lov at gå ud af en tangent, og du siger aldrig nej. Man kommer hurtigt ud i noget, der er vildt sjovt, sagde han, og Klaus Flygare tog over:

- Jeg elsker Kaspers bøger, for han skriver om noget, han er inde i. Derfor glæder jeg mig til, at du løber skrigende ud af det klimaministerium, for jeg ved, du kommer til at skrive om det, og du kommer til at få en viden og indsigt derfra, sagde han og fik stukket lidt til det lidt overraskende jobskifte, Kasper Colling Nielsen foretog, da han skiftede forfatterkarrieren ud med et job som taleskriver for den nye klimaminister.

Måske for at aflede salen, læste Kasper Colling Nielsen herefter op af en novelle, som er så aktuel, at den udkommer i morgen som en del af novellesamlingen »Dengang dinosaurerne var små«.

Novellen, han læste op af, handler om »hr. Fissen«, og en googlesøgning viser, at den har været trykt i Politiken tidligere på året. Den ender grueligt galt. Og bizart. Den begynder dog morsomt, og langt under bæltestedet, da kvinden Katrine hører en stemme tale fra sin fisse. Og hverken Colling Nielsen selv, publikum eller Klaus Flygare kunne holde masken under oplæsningen i Vandrehallen.

- Jeg aner ikke, hvad den handler om. Jeg kan ikke huske, hvordan den opstod. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan redegøre for, hvad den handler om. Jeg har slet ikke lyst til at tænke over det, sagde Colling Nielsen, og Klaus Flygare kunne ikke undertvinge en latter mens han sagde:

- Du tvinger alle mulige andre folk til at tænke over, hvad fanden har manden tænkt? Og så har du slet ikke tænkt over det, sagde han.

Men ingen reportage fra en festival uden gode råd til læseren. For mon ikke der sidder en forfatterspire eller to derude, som gerne vil i fodsporene af personer som Kasper Colling Nielsen, Klaus Flygare og Jan Sonnergaard?

Klaus Flygare gengav Jan Sonnergaards fortælling om, hvorfor han ikke ville gå på Statens Forfatterskole.

- Hvorfor sidde inde i et rum i to år med otte andre, der også vil leve af at være forfatter? Han sagde, i stedte skal man være telefonpasser på en masageklinik i et halvt år. Herefter skal man være brandmand i et halvt år, og bagefter pudse motorcykler for Hells Angels i et halvt år. Hvis der er mere tid, skal man tage til Island. Så er man blevet forfatter.

