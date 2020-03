Epidemier har ramt os før: Det gjorde de i 1853, hvor koleraen truede

Se billedserie I Hillerøds gamle Tinghus i Møllestræde blev der oprettet et lazaret, som kunne tage imod kolera-patienterne. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Hillerød Bibliotek

Hillerød - 20. marts 2020 kl. 12:03 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kolera, den spanske syge, difteri, polio og nu coronavirus. Verden har flere gange været ramt af alvorlige og dødelige epidemier, og vi har nu igen taget kampen op mod en alvorlig sygdom.

Storcentre, frisører, tatovører, massører, skoler, daginstitutioner, biblioteker, biografer og kulturinstitutioner holder lukket, og de fleste holder sig hjemme for at undgå, at smitten med coronavirus skal brede sig yderligere. Og det er ikke første gang, der er blevet taget alvorlige og indgribende midler i brug. Sådan var det også i sommeren 1853, hvor koleraen kom til Hillerød.

Mellem 1. og 4. juli samme år blev der konstateret 62 tilfælde af kolera i København. 32 af patienterne var døde, og der var grund til at frygte, at Hillerøds omkring 3000 indbyggere kunne blive ramt. Det fortæller journalist, forfatter og foredragsholder Tim Panduro.

- Den 12. juli opfordrede 11 borgere med byfoged Arboe og hospitalsforstander Svend Pedersen i spidsen hillerødanerne til at samle ind til sund og nærende mad til de mindre bemidlede. Man havde nemlig fundet ud af, at sund og nærende mad kunne være med til at holde sygdommen for døren, fortæller Tim Panduro.

Ifølge Tim Panduro virkede opfordringen, og ni dage senere var der samlet 150 rigsdaler sammen (Èn rigsdaler svarede til cirka to kroner, red.), og 150 mennesker fra Hillerød fik i den kommende tid suppe og kød to gange om ugen.

Maden var dog ikke det eneste middel i kampen mod koleraen.

- Der blev oprettet et lazaret (et midlertidigt hospital, red.) i det gamle tinghus i Møllestræde. Der blev bygget et særligt træskur på Hillerød Kirkegård til lighus, og skolekommissionerne blev anmodet om at give skolebørnene ferie, hvilket man åbenbart ikke havde som selvfølgelig i juli måned i de år, fortæller Tim Panduro.

I byens fattighuse blev der banket huller i skorstenene, så der kunne skabes træk, og på Hillerød Hospital, der dengang lå i Slotsgade, boede de fattige og syge.

- Der var ikke tale om et decideret behandlingssted, men nærmere et sted til opbevaring og pleje af kommunernes svageste. Det blev dog suspenderet i juli til september det år. Her måtte nytilkomne svage klare sig, som de bedst kunne, for at frygt for sygdommen blev der ikke optaget nye på hospitalet, siger Tim Panduro.

Han tilføjer, at det er nærliggende at tro, at Hillerød Kommune desuden har gjort det samme, som man gjorde med kolerapatienter i hovedstaden.

- Myndighederne stillede krav om, at man luftede ud i det værelse, patienten havde ligget i, at man vaskede værelset ned og slæbte sengen til udluftning og vaskede sengetøjet, fortæller Tim Panduro og fortsætter:

- Som medicin blev borgerne opfordret til at bruge opiumsdråber, kamferdråber, tyk kamferolie, amerikansk olie, kamille- og hyldeblomster, sennepspulver og rabarber. Herudover anbefalede sundhedsmyndighederne, at man undgik særlige typer fødevarer og udviste mådehold.

Lazarettet i Hillerød måtte i brug, da meldingen om det første dødsfald kom den 21. juli. Der kom dog ifølge Tim Panduro ikke den travlhed, man havde frygtet. 14 blev indlagt, hvoraf 13 døde, og den 6. september blev epidemien afblæst i Hillerød, og livet kunne vende tilbage til normalen. I København fik hele 7526 personer konstateret kolera, og 4084 af patienterne døde.

Koleraepidemien gav grundlag for en række ændringer i det danske samfund.

- Koleraepidemien blev et vendepunkt i dansk sygdomshistorie. Ikke mindst i hovedstaden, hvor den var medvirkende årsag til, at der blev opført ordentligt kloakerede boligkvarterer uden for voldene. Desuden blev kommunehospitalet opført på kanten af voldene, og der blev oprettet en lægeforening i København med tilhørende fattigboliger. Også i resten af landet blev der agiteret for bedre hygiejniske forhold og bedre sociale forhold for fattige, fortæller Tim Panduro, hvis fortællinger om Hillerød kan læses på Facebooksiden Hillerødfortællinger.