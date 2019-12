Chris Sommer, der bor over for Møntportvejen, har tidligere udtrykt sin bekymring over, at turistbusserne skaber kaos og farlige situationer, når de holder og vender i rundkørslen. Foto: Chris Sommer

Enigt Økonomiudvalg: Turistbusserne får nye pladser

Hillerød - 12. december 2019 kl. 03:17 Af Anna Törnqvist Jensen og Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet fik i Økonomiudvalget onsdag, hvor der var adskillige afstemninger om turistbussernes fremtid, ikke opbakning til deres ønske om at etablere syv-otte parkeringspladser til turistbusser på Markedspladsen. I stedet tegnede sig der endnu større opbakning til den løsning, som et flertal fra Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget nåede frem til tidligere på ugen: At der skal laves tre afsætnings- og pålæsningspladser til turistbusserne på Frederiksværksgade ved Møntportvejen. Pladserne skal supplere de to afsætningspladser, der allerede er ved rundkørslen ved Møntportvejen. Når turisterne er sat af ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, skal busserne køre til et fjerndepot på Roskildevej eller på Tromlepladsen, indtil turisterne skal hentes igen.

Flere partier bakkede op

Det var Venstre og SF, som i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget havde flertal for dén løsning, som Radikale Venstre og Dansk Folkeparti i Økonomiudvalget kunne bakke op om.

- Vi er positive over for, at man arbejder videre med den løsning med afsætning ved slottet og fjernparkering på Tromlepladsen og Roskildevej, og at det ikke udelukker andre muligheder, ligesom vi også arbejder videre med at finde en løsning på Markedspladsen, siger Christina Thorholm (R).

For Dansk Folkepartis Peter Lennø var hensynet til at bevare bilparkeringspladser på en del af Markedspladsen tungtvejende.

- Vi skal passe på, at vi ikke låser os selv inde, og at vi sløjfer flere og flere parkeringspladser. Der er mangel på p-pladser, og det skal vi ikke gøre værre. Det er egentlig et udmærket forslag, som Socialdemokratiet har, men så tager du alle de pladser, der er på Markedspladsen, til busserne i stedet for personbilerne, siger Peter Lennø.

S stemte for på trods

Også Socialdemokratiet endte med at stemme for, da det stod klart, at partiet ikke fik opbakning til sit forslag.

- Vi har ikke fået opbakning til allerede nu at beslutte, at der skal være syv-otte faste parkeringspladser på Markedspladsen. Det, synes vi, er ærgerligt, men vi vil gerne være med til at finde en ansvarlig løsning, og derfor har vi stemt for det øvrige og kun undladt at stemme vedrørende punktet om permanent parkering på Tromlepladsen. Det vil vi gerne afvente, fordi vi først vil se, hvad der er af muligheder, siger Mie Lausten (S).

I Økonomiudvalget blev det vedtaget at bede forvaltningen om at arbejde videre med løsninger på Markedspladsen og Markedsstræde. Samtidig blev det besluttet, at projekteringen af de tre pladser på Frederiksværksgade og ved Møntportvejen skal sættes i gang med det samme, ligesom forvaltningen skal vurdere, hvor mange turistbusserne der kan holde på Tromlepladsen og komme med et overslag på, hvad det vil koste, hvis pladsen skal udvides. Endelig skal forvaltningen arbejde videre med andre muligheder for afsætning, fjernparkering og afhentning ved spidsbelastninger, og de pladser, som bliver igangsat nu, skal evalueres om et år. Det er Mie Lausten glad for

- Vi vil gerne arbejde videre for gode løsninger på, hvordan vi får plads til busserne, og derfor har vi også lagt vægt på, at der arbejdes videre med, hvad der er af muligheder for at lave noget parkering på Markedspladsen og Markedsstræde. For os er det vigtigt, at de her busser kommer til at køre mindst muligt rundt også af hensyn til, at der er et vist co2 aftryk forbundet med transport. Det vil vi gerne være med til at mindske, siger Mie Lausten.

Dan Riise (V), formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, glæder sig over beslutningen.

- Jeg er glad for, at der er så mange, der bakker op om den løsning, som der var flertal for i udvalget, så vi finder en form for fællesskab omkring beslutningen, siger Dan Riise.

Slotsmuseum imod

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot er dog ikke begejstrede for løsningen. Som det fremgik af Frederiksborg Amts Avis onsdag, mener museets direktør Mette Skougaard slet ikke, at den løsning, der er flertal for, er en mulighed, og museet ser allerhelst, at de 14 pladser, der i dag er til turistbusserne på Markedspladsen, bliver fastholdt.

Men den bekymring deler hverken Dan Riise eller Peter Lennø.

- Jeg er ikke enig i hendes holdning til det her, og jeg synes, at slottet bør kunne se, at det er en fornuftig løsning. Busserne optager ingen plads ved, at de kører ind og sætter turisterne af og kører igen. Jeg synes, vi gør slottet en tjeneste ved at lave det på den her måde, siger Peter Lennø.

Dan Riise hæfter sig ved, at beslutningen skal evalueres.

- Jeg synes, at Mette Skougaard maler fanden på væggen for hurtigt. Det kan godt være, at slottet har ligget der i mange hundrede år, men jeg tror ikke, at byen går i stykker på grund af den her beslutning. Vi har ikke lagt os fast på ruten, som busserne skal køre, og heller ikke på, at det skal være en varig løsning. Men vi står altså med et problem den 1. april, som skal løses, og så må vi se, om det skal være en varig løsning, siger Dan Riise med henvisning til, at Markedspladsen fra april omdannes til byggeplads, når der skal bygges et nyt hotel.

Nye Borgerliges Mette Thiesen deltog ikke i Økonomiudvalget onsdag.