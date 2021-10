64-årige Tue Tortzen stiller op for Enhedslisten til kommunalvalget i Hillerød. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Enhedslistens spidskandidat elsker Hillerød og er et kvaj til at file en kædesav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enhedslistens spidskandidat elsker Hillerød og er et kvaj til at file en kædesav

Hillerød - 12. oktober 2021 kl. 18:00 Kontakt redaktionen

Hillerød Posten dækker selvfølgelig det kommende kommunalvalg den 16. november massivt. Vi har blandt andet bedt samtlige spidskandidater for de ni partier, der indtil videre stiller op til kommunalvalget i Hillerød Kommune, om at besvare en række mere personlige spørgsmål, der forhåbentlig er med til at tegne et billede af personen bag politikeren.

Læs også: Morten vil i byrådet og være med til at gøre en forskel

Tue Tortzen, spidskandidat Enhedslisten Hillerød

Hvorfor stiller du op til kommunalvalget? Jeg arbejder for de små i samfundet, både i fagforeningen og i byrådet. Der bliver stadig gjort forskel på folk efter hvor mange penge, de har. Børnene skal have bedre forhold i daginstitutionerne - højest tre vuggestuebørn eller seks børnehavebørn per voksen. Skolerne må ikke blive for store. Nyt kommunalt plejehjem, og pladser til alle. Kommunen og Forsyning skal være længst fremme med miljøet. Cykelstier, skovrejsning, beskyttelse af dyr og planter, boliger tæt ved offentlig transport, affaldssortering, udbygning af fjernvarme , varme fra undergrunden, Slotssøen skal renses op. Sport, kultur og fællesskab skal have gode muligheder. Flere kolonihaver.

Hvad kan du bedst lide at bruge din fritid på? Æsler, får, geder, kaniner, høns og arbejdet med at passe dem. Fælde træer og save brænde. Tage på tur ud i det blå om sommeren eller sydpå om vinteren. Læse bøger - historiske, romaner eller politiske. Læse Dagbladet Arbejderen på nettet. Besøge venner og bekendte. Skrive en sang i ny og næ.

Hvad er dit yndlingssted i Hillerød Kommune - og hvorfor? Lille Sverige, hvor jeg bor, og skovene omkring. Dejlig natur og gode naboer. Af og til tager jeg hen til Spejdersøen ved Poppelgangen i Østbyen, hvor jeg legede og fiskede som dreng. Så går tankerne baglæns. Min gamle avisrute Klostervej- Møllestræde-Slotsgade-Frederiksværksgade-Løngangsgade-Kalvehavevej er også fuld af minder. Torvet, som er ved at blive livligt igen. Kort sagt: Jeg elsker min kommune.

Tue Tortzen Alder: 64 år

By: Lille Sverige

Familie: To børn, fem børnebørn og en kæreste

Job: Faglig sekretær i 3F

Hvad er du virkelig dårlig til? IT, brugsanvisninger og ventetid. Desuden er jeg et kvaj til at file en kædesav - men det gør Leif.

Hvem er dit idol uden for politik - og hvorfor? Fidel Castro. Han var en glimrende volleyball- spiller.

Hvis du skulle have en superkraft, hvad skulle det så være? Hvis jeg kunne flyve, var der bedre chance for at nå alt det, jeg gerne vil. Det ville også give et bedre overblik og spare CO2.

Tue Tortzen kan godt lide at bruge sin fritid på at passe æsler, geder, kaniner og høns. Foto: Jan F. Stephan

relaterede artikler

Borgmesterkandidat er glad i sin have og ville ønske, at hun var kodeknækker 06. oktober 2021 kl. 18:00

Konservativ spidskandidat har stor respekt for Hjulmand og hader at komme for sent 04. oktober 2021 kl. 18:00