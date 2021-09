Enhedslisten klar med fem kandidater

Hillerød Kommune skal bidrage mere til at forbedre klimaet, og partiet vil arbejde hårdt for, at der indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Partiet vil desuden arbejde for at få bygget flere plejehjemspladser, og det skal ikke være et privat friplejehjem, skriver Enhedslisten i en pressemeddelelse.