Enhedslisten har valgt spidskandidat i Hillerød

Det bliver Tue Tortzen, som blev valgt ind i byrådet i Hillerød i 1990. Først sad han i byrådet for Fælleslisten, som nedlagde sig selv i begyndelsen af 2017, og ved valget i 2017 blev han så valgt ind for Enhedslisten.

"Vi har markeret os meget på miljøområdet. I den kommunale indsats for at spare co2 , undlade at bruge sprøjtegift og skabe bedre betingelser for dyr og planter, og i arbejdet med at gøre Hillerød Forsyning til en del af den grønne omstilling".