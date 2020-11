Engelske toner i Frederiksborg Slotskirke

Ars Nova præsenterer vokalmusik af nogle af de største navne fra det 20. århundredes England med et kort visit fra det 15. århundrede.

Med navne på koncertplakaten som Ralph Vaughan-Williams, Gustav Holst og Michael Tippett høres falkens flugt og landskabets vildskab. Dertil kommer Howard Howells hjerteskærende Take Him, Earth og For Cherishing.

Sidst, men ikke mindst, byder koncerten på musik af John Dunstable, der anses for at være en af den tidlige renæssances mest væsentlige komponister, foruden at han var filosof, astronom og matematiker.

Der tages entré.