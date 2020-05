Børn-, Familie- og Ungeudvalget skal i morgen tage stilling til, om forældre til børn i kommunens daginstitutioner skal have penge tilbage for den frokostordning, forældrene har betalt til, og som børnene ikke har nydt godt af, mens der har været coronalukket i institutionerne. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Endnu usikkert om forældre får penge tilbage for børnefrokoster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endnu usikkert om forældre får penge tilbage for børnefrokoster

Hillerød - 05. maj 2020 kl. 05:37 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fem uger indtog langt de fleste af Hillerøds vuggestue- og børnehavebørn frokosten i hjemmet, mens kommunens daginstitutioner på grund af corona kun holdt åbent for nødpasning. I forrige uge besluttede et flertal i Børn-, Familie- og Ungeudvalget, at forældre ikke får penge tilbage, selvom institutionerne kun har tilbudt nødpasning.

Kun Nye Borgerlige stemte imod, idet partiet mener, at forældre skal kompenseres økonomisk, hvis de ikke modtager en fuldtidsdagtilbudsplads. Ifølge udvalgsformand Peter Frederiksen (V) ville det dog koste kommunen rigtig dyrt at betale forældrene tilbage:

- Vi leverer i Hillerød Kommune pasning, og vi bruger rigtig mange ressourcer på det. Vi får ikke kompensation for staten for, at vi har haft nødpasning, og vi har tilmed fået nye udfordringer og nye omkostninger ved at sørge for flere voksne, sundhedshygiejne og rengøring. Det gør vi med glæde, men vi ser os ikke i stand til at betale tilbage, siger Peter Frederiksen og fortsætter:

- Helt generelt gælder det også, at vi som borgere synes, der er en masse ting, vi betaler skat til, som vi ikke kan få, og jeg tror, at hvis alle skulle have tilbagebetaling af skat og deltagerbetaling osv., så skulle vi trykke nogle penge i stedet. Jeg kan egentlig godt se rimeligheden i, at man skal have noget tilbage, og jeg forstår argumentationen, men vi er i en situation, der gælder os alle, og så nytter det ikke noget, at alle betaler penge til alle.

Der, hvor det tværtimod kan give mening at tilbagebetale penge, er, når det gælder forældrebetalingen for frokostordningen, som kommunen har i alle vuggestuer og 20 af kommunens børnehaver, mener Peter Frederiksen.

- Det er jo et område, hvor der faktisk ikke har været nogle omkostninger udover naturligvis lønudgifter, siger han.

Onsdag skal Børn-, Familie- og Ungeudvalget tage stilling til, om forældrene skal have penge tilbage for frokostordningen, og mens kommunens forvaltning lægger op til, at forældrene ikke kompenseres økonomisk, vil Peter Frederiksen først have en politisk drøftelse, inden han helt afviser det.

- Som der står i sagen, regner forvaltningen med, at det vil tage tre-fire dage for en medarbejder at gøre op, hvem der skal have penge tilbage, så der er selvfølgelig nogle administrative omkostninger forbundet med det, som skal opvejes mod det, at det ikke er et meget stort beløb, det handler om, siger han.

Ifølge kommunens forvaltning er det absolut maksimale beløb, der er tale om, i omegnen af 490.000 - og her er end ikke indregnet forældre, som ikke skal have tilbagebetalt penge, fordi de har en friplads. Forældrene, der betaler til frokostordningen, lægger hver måned 750 kroner for børnenes frokost. Og set i det lys, at det altså ikke er store beløb, det drejer sig om, kan det blive for omsonst at sætte administrative kræfter af til at fordele pengene. Peter Frederiksen har dog en anden idé, han vil bringe til bordet på udvalgsmødet.

- Jeg forestiller mig, at man måske samlet kan sende pengene tilbage til institutionen, hvor de enkelte forældreråd så kan beslutte, hvordan de vil bruge pengene i institutionen. For hver enkelt familie betyder beløbet ikke særlig meget, men hvis der er 100 børn i en institution, kan man godt gange det op og få et pænt beløb. Det vil tilmed også lette den administrative del, så der ikke går dumme omkostninger med udbetalingen, siger Peter Frederiksen, der dog først skal vende sin idé med sin partigruppe i byrådet og siden Børn-, Familie- og Ungeudvalget, inden udvalget kan træffe en beslutning på mødet i morgen, onsdag.