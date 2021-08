Tre unge mænd blev onsdag varetægtsfængslet i 14 dage i en sag om et knivoverfald ved Hillerød Tekniske Skole tidligere på måneden, hvor en 18-årig mand blev stukket. Yderligere to mistænkte er stadig på fri fod. Foto: Ann-Sophie Meyer

Endnu en ung mand stukket med kniv i Hillerød

Hillerød - 26. august 2021 kl. 05:28 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

For tredje gang på bare tre måneder var der om formiddagen fredag den 13. august knivoverfald i Hillerød. Denne gang gik det ud over en 18-årig mand, der blev stukket i baglåret. Overfaldet fandt sted på græsområdet i den nordlige ende af Hillerød Tekniske Skole, hvor det blev fanget på et overvågningskamera, og politiet kunne tirsdag formiddag anholde tre mænd i sagen. Onsdag formiddag blev de tre mænd på henholdsvis 17, 18 og 19 år fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hillerød. De tre mænd er sigtet for i forening med to medgerningsmænd, der stadig er på fri fod, at have stukket den 18-årige mand.

Ligner bagholdsangreb Anklager ved Nordsjællands Politi Joachim Suder fortæller, at man på overvågningsbillederne kan se, at forurettede ankommer til græsområdet sammen med én anden, hvorefter de fire andre træder frem:

- Det virker som et klassisk bagholdsangreb. De sigtede og yderligere to personer dannede en cirkel om forurettede. En af dem fører kniven, men ingen af de andre gør noget. Det er politiets vurdering, at det har været aftalt, og at de har været klar over, hvad der skulle ske, siger han.

Ofret blev ifølge Joachim Suder kørt med taxa til hospitalet. Det var ikke ofret selv, der ringede efter taxaen, men en udefrakommende, der også anmeldte episoden til politiet.

Flere lignende sager Der har de seneste måneder været flere knivoverfald i byen, hvor både ofre og gerningsmænd har været unge mænd eller drenge.

Spurgt ind til, hvorvidt der kan være en sammenhæng mellem dette og de tidligere knivoverfald i Hillerød, lyder det fra anklageren:

- Vi kigger på, om det kan hænge sammen. Der har være andre overfald mellem forskellige parter, og der kan være en relation mellem sagerne, men vi ved det ikke.

I juni blev en 17-årig dreng snittet i ansigten med en kniv, da der opstod tumult i en parkeringskælder ved Munkeengen i Hillerød. En 16-årig dreng blev anholdt. I juli blev en 19-årig mand stukket i maven på parkeringspladsen ved Bag Haver. Her blev en 22-årig mand anholdt.

I oktober sidste år blev en 16-årig dreng stukket i ballen i gyden mellem Helsingørsgade og Irma. De to unge gerningsmænd, der stod bag overfaldet dengang, er stadig på fri fod.

Københavns Politi har ifølge en TV2 Lorry-artikel fra 2018 tidligere udtalt, at numsen ofte er et mål for knivstikkerier i bandemiljøer.

Joachim Suder kan ikke oplyse, om overfaldet ved teknisk skole er banderelateret, og han er ikke bekendt med, at bandemedlemmer ofte stikker i ballerne. Han oplyser til gengæld, at det er politiets opfattelse, at manden, der førte kniven, forsøgte at ramme den forurettede endnu engang, og at det skal undersøges nærmere.

Lukkede døre Til grundlovsforhøret onsdag var salen fyldt med politifolk, advokater og venner og pårørende, og også en repræsentant fra kommunen var til stede i retssalen. Den ene tiltalte var til grundlovsforhøret iført sort joggingtøj, en anden i gråt joggingsæt fra The North Face og badesandaler, mens den sidste var iført Hugo Boss-trøje, Gucci-kasket og Louis Vuitton-sko.

Da anklager Joachim Suder fra Nordsjællands Politi onsdag havde læst sigtelsen op, blev dørene lukket, da der stadig er to gerningsmænd på fri fod og af hensyn til den videre efterforskning, ligesom der blev nedlagt navneforbud. Det er på grund af dørlukningen og politiets pågående arbejde derfor også begrænset, hvad Joachim Suder kan fortælle.

De tre anholdte blev alle sigtet og varetægsfængslet i 14 dage, men på forskellige grundlag, oplyser anklageren.

For dem alle gælder det, at der er risiko for, at de kan påvirke hinandens forklaringer. For to af dem er der risiko for gentagelse, da de er tidligere straffet af relevans for sagen. Det betyder, at de tidligere har modtaget en betinget dom og nu har været involveret i yderligere kriminalitet i prøvetiden.

Den 18-årige sigtede nægter sig skyldig. Hvordan de andre forholder sig vides ikke.